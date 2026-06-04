Từ sáng kiến tiên phong đến chương trình hành động quy mô lớn vì môi trường biển

Khởi xướng từ năm 2025, với sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, chương trình “Nghi Sơn Xanh” đang từng bước phát triển thành hoạt động thường niên quy mô lớn. Không chỉ góp phần làm sạch môi trường biển, chương trình còn hướng tới mục tiêu lâu dài - xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Các lực lượng cùng người lao động trong doanh nghiệp ở KKTNS tham gia thu dọn rác thải.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày 30/5 Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2 đã phối hợp với phường Nghi Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn và Công ty Oldendorff tổ chức chương trình làm sạch môi trường biển với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Công an phường Nghi Sơn, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân địa phương.

Ông Michael W. Savidge, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2 cho biết, đây là hoạt động được doanh nghiệp duy trì thường niên, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và các mục tiêu phát triển bền vững. Ông cũng đánh giá cao sự phối hợp của chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, đặc biệt là tinh thần hưởng ứng tích cực của người dân và các em học sinh trong việc thu gom rác thải, chung tay giữ gìn môi trường biển ngày càng xanh, sạch hơn.

Tiếp nối những hoạt động bảo vệ môi trường biển, sáng 31/5 tại bãi biển Hải Bình, Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tỉnh cũng phát động Chiến dịch làm sạch biển năm 2026. Chương trình thu hút khoảng 1.000 người tham gia, trở thành một trong những hoạt động môi trường có quy mô lớn nhất tại KKTNS từ trước đến nay.

Đồng hành cùng chương trình là 10 doanh nghiệp lớn đang hoạt động trong KKTNS. Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam - một trong những bên góp vốn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững tại địa phương.

Theo ông Trần Chí Thanh, Phó trưởng Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tỉnh, sau một năm triển khai, sáng kiến “Nghi Sơn Xanh” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương và doanh nghiệp trong KKTNS. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý chất thải; các địa phương duy trì thường xuyên các hoạt động làm sạch môi trường, trồng cây xanh và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển.

Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2026 Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý chất thải đồng bộ, hiện đại; tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường. Cùng với đó, các hạ tầng môi trường thiết yếu trong KKTNS cũng đang được quan tâm đầu tư, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng KKTNS theo hướng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Là một trong hai đơn vị khởi xướng sáng kiến “Nghi Sơn Xanh”, ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết, với đặc thù hoạt động gắn liền với khu vực ven biển, doanh nghiệp luôn ý thức rõ trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái biển.

Theo ông, kể từ khi chương trình “Nghi Sơn Xanh” được triển khai năm 2025, NSRP đã tăng cường nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về môi trường cho cán bộ, nhân viên trong quá trình vận hành nhà máy; đồng thời chú trọng công tác thu gom, phân loại chất thải, ngăn ngừa tình trạng xả rác trong khu vực sản xuất.

Không dừng lại ở phạm vi nội bộ, NSRP còn hướng tới xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường lan tỏa ra cộng đồng thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về hạn chế rác thải và bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh việc duy trì các hoạt động thu gom, làm sạch môi trường, doanh nghiệp cũng khuyến khích những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày như sử dụng tiết kiệm tài nguyên, hạn chế lãng phí thực phẩm và xây dựng lối sống xanh.

“Chúng tôi tin rằng bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay doanh nghiệp nào, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Thông qua chương trình “Nghi Sơn Xanh”, chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, đồng hành cùng địa phương xây dựng môi trường biển trong lành và KKTNS phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững”, ông Kazutaka Yamato nhấn mạnh.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Như Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Bình cho biết, tại chiến dịch năm nay, địa phương đã huy động khoảng 500 đoàn viên, thanh niên cùng tham gia thu gom rác thải, làm sạch bãi biển và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Theo ông Dũng, đây là hoạt động được địa phương duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường biển xanh, sạch, đẹp và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong gìn giữ cảnh quan ven biển.

KKTNS đang vươn mình trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ, yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với phát triển bền vững ngày càng được đặt ra rõ nét hơn. Và “Nghi Sơn Xanh”, từ một sáng kiến tiên phong, đang từng bước khẳng định vai trò của một chương trình hành động dài hạn, góp phần xây dựng khu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh, có trách nhiệm với môi trường và hài hòa với cộng đồng địa phương.

Bài và ảnh: Minh Hằng