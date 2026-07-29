Thời tiết ngày 29/7: Mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to

Ngày và đêm 29/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ảnh minh họa: Quốc Đạt/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực như sau: Tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ C. Sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 30/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Dự báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn./.

Theo TTXVN