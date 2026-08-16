Ngày 16/8, Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/8, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C; Bắc Bộ và nhiều khu vực xuất hiện mưa dông.

Từ đêm 17/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ khoảng đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Trên biển, ngày và đêm 16/8, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Độ cao sóng từ 2-3m. Tại giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Độ cao sóng từ 2-4m.

Ngoài ra, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Ngày 16/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

NM