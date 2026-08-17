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Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa

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(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 18 đến 22/8, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt lũ, biên độ lũ lên tại các trạm phổ biến từ 2-5m; đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu dân cư, đô thị.

Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa

Từ ngày 18 đến 22/8, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt lũ, biên độ lũ lên tại các trạm phổ biến từ 2-5m; đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu dân cư, đô thị.

Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa

Ảnh minh họa của Hoàng Đông.

Theo tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước trên các sông hiện biến đổi chậm. Lúc 13 giờ ngày 17/8, mực nước trên các sông còn ở mức thấp, dưới báo động (BĐ)1 từ 2-5m. Riêng sông Bưởi, hạ lưu sông Mã tại trạm thủy văn Lý Nhân và hạ lưu sông Chu tại trạm thủy văn Xuân Khánh, mực nước dưới BĐ1 từ 5,8-7m.

Từ ngày 18 đến 22/8, trên các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ, với biên độ lũ lên tại các trạm phổ biến từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại các trạm thượng lưu sông Chu, thượng lưu sông Mã có khả năng lên mức BĐ1; các sông nhỏ như sông Yên, sông Âm, sông Cầu Chày có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2. Trong khi đó, hạ lưu sông Mã và hạ lưu sông Chu còn dưới mức BĐ1.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo cấp 1.

Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị, ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

LP

Từ khóa:

#Thanh hóa #Sông Mã #tỉnh #Sạt lở đất #Khí tượng thủy văn #vùng trũng thấp #Ngập úng #Mực nước #Sản xuất nông nghiệp #Nguy cơ

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