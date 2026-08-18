Hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (18/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đường đi và cường độ của áp thấp nhiệt đới phát lúc 5h ngày 18/8/2026.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8°N; 117,8°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới):

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3,5m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo từ sáng sớm 18/8 đến đêm 19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ ngày 20/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tổng lượng mưa cả đợt từ sáng sớm 18/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến 150–300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

NM