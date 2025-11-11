Thỏa thuận thương mại, an ninh Mỹ - Hàn gặp khó vì tàu ngầm

Giới chức Hàn Quốc vừa cho biết, hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp nhau và tuyên bố rằng đã đi đến thống nhất sau nhiều tháng đàm phán về các vấn đề thuế quan và an ninh, tuy nhiên, đến nay hai bên vẫn chưa công bố bất kỳ thỏa thuận nào bằng văn bản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bắt tay nhau trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 29 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Yonhap.

Theo các quan chức Hàn Quốc, sự chậm trễ dường như tập trung vào các cuộc thảo luận liên quan đến đề nghị của Seoul về việc được Washington chấp thuận cho chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một vấn đề mà Tổng thống Lee đã công khai nêu ra khi gặp Tổng thống Trump bên lề diễn đàn châu Á - Thái Bình Dương tại Hàn Quốc hồi tháng trước.

Sau cuộc gặp của các nhà lãnh đạo, các quan chức 2 nước cho biết sẽ sớm công bố một bản tóm tắt chi tiết về thỏa thuận an ninh - bao gồm cả vấn đề tàu ngầm - cũng như một thỏa thuận thương mại đã được công bố lần đầu tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào tháng 7. Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc sẽ đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các dự án tại Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế quan.

Trong một phát biểu hôm 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho hay: “Kể từ khi vấn đề chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được nêu ra, các cơ quan của Mỹ dường như cần thêm thời gian để thống nhất quan điểm của họ.”

Trước đó hôm 7/11, một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Washington đã chấp thuận cho Seoul sử dụng nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm, tuy nhiên bản tóm tắt thỏa thuận vẫn mất nhiều thời gian để hoàn thiện vì các cơ quan liên quan của Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi và văn bản vẫn đang được điều chỉnh về mặt ngôn từ.

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/EPA.

Lập trường của Tổng thống Lee về việc chế tạo tàu ngầm tại Hàn Quốc dường như mâu thuẫn với phát biểu gần đây của Tổng thống Trump trên mạng xã hội, trong đó ông Trump nói rằng dự án đã được phê duyệt nhưng tàu ngầm sẽ được đóng tại một xưởng đóng tàu ở Mỹ.

Các cuộc đàm phán về tàu ngầm diễn ra trong bối cảnh Washington – Seoul cho biết đã đạt được thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, bất đồng về cơ cấu của quỹ đầu tư đã khiến 2 bên không thể đưa ra tuyên bố chung sau những cuộc gặp trước đó giữa ông Lee và ông Trump.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters