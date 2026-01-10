Tổng thống Pháp Macron cân nhắc giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử sớm

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm nếu chính phủ bị lật đổ. Thông tin này được Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure xác nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh BFMTV tối 9/1, trong bối cảnh chính trường nước này đang rơi vào căng thẳng nghiêm trọng liên quan đến ngân sách năm 2026 và liên tiếp đối mặt với các nghị quyết bất tín nhiệm tại Hạ viện.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure trả lời phỏng vấn kênh BFMTV tối ngày 9 tháng 1. Ảnh: BFMTV

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết, nếu chính phủ sụp đổ sau các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, thì việc giải tán Hạ viện là “hệ quả logic”.

Phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh Quốc hội Pháp đang bước vào giai đoạn nước rút của quá trình đàm phán ngân sách năm 2026, bản ngân sách bị trì hoãn kéo dài và đang trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu chính trị gay gắt.

Căng thẳng leo thang sau khi hai đảng đối lập lớn, gồm đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia và đảng cánh tả Nước Pháp Bất Khuất, kêu gọi tiến hành các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ. Động thái này diễn ra sau khi Pháp bị bỏ phiếu áp đảo tại Liên minh châu Âu trong việc thông qua Hiệp định thương mại Mercosur với khu vực Mỹ Latinh , thỏa thuận mà hai đảng đối lập kiên quyết phản đối.

Theo Bộ trưởng Tài chính Roland Lescure, nước Pháp hiện đứng trước hai lựa chọn: hoặc nhanh chóng đạt được thỏa thuận về ngân sách, hoặc chấp nhận nguy cơ rơi vào tình trạng rối loạn chính trị.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Thủ tướng Sébastien Lecornu được cho là đã yêu cầu Bộ Nội vụ chuẩn bị các phương án tổ chức bầu cử lập pháp sớm .

Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Lecornu chỉ trích việc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào thời điểm hiện nay sẽ làm suy yếu tiếng nói của Pháp, đặc biệt trong bối cảnh lĩnh vực nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức.

Theo các nguồn tin trong chính phủ, nếu một nghị quyết bất tín nhiệm được thông qua, hành động tiếp theo sẽ là giải tán Quốc hội. Các kịch bản đang được tính đến bao gồm việc tổ chức bầu cử vào hai ngày 15 và 22/3/2026, trùng với thời điểm Pháp đã lên lịch tiến hành bầu cử thị trưởng trên toàn quốc.

Giới phân tích cho rằng, dù khả năng chính phủ bị lật đổ hiện không cao, việc liên tục đặt vấn đề giải tán Quốc hội có thể làm trầm trọng thêm bất ổn chính trị, trong bối cảnh nước Pháp đang cần ổn định để xử lý đồng thời các thách thức về kinh tế, ngân sách và xã hội.

Nhật Lệ

Nguồn: Bloomberg, BFMTV