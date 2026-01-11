Tổng thống Mỹ kí sắc lệnh phong tỏa khả năng tịch thu doanh thu dầu Venezuela

Ngày 10/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn các tòa án Mỹ và các chủ nợ tư nhân tịch thu doanh thu từ việc bán dầu mỏ của Venezuela đang được giữ trong các tài khoản thuộc Kho bạc Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fox News

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang tái định hình chính sách đối với Venezuela sau những biến động chính trị lớn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh xác định số tiền này - được phân loại là “quỹ gửi của chính phủ nước ngoài” - là tài sản chủ quyền của Venezuela, được Mỹ giữ hộ cho mục đích chính phủ và ngoại giao, và không thuộc diện bị các bên tư nhân khởi kiện hoặc phong tỏa trong tiến trình tư pháp. Nhà Trắng cho biết, động thái này nhằm bảo đảm rằng các khoản thu từ dầu mỏ sẽ được sử dụng hướng tới việc thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định tại Venezuela, đồng thời ngăn chặn “các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại” nếu nguồn tiền bị tịch thu.

Sắc lệnh hành pháp quy định mọi hình thức kê biên, phán quyết, phong tỏa, thi hành án hoặc các thủ tục tư pháp khác đối với các khoản tiền gửi của Chính phủ Venezuela đều bị cấm và được coi là vô hiệu, trừ khi có giấy phép đặc biệt do chính quyền Mỹ cấp. Đồng thời, các khoản tiền này không được chuyển nhượng, thanh toán hay sử dụng, ngoại trừ cho các mục đích công, ngoại giao hoặc chính phủ theo quyết định của Ngoại trưởng Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng, việc để các tòa án hoặc các bên liên quan tiến hành kê biên hay phong tỏa các quỹ nói trên sẽ cản trở nghiêm trọng những nỗ lực then chốt của Mỹ nhằm ổn định kinh tế và chính trị tại Venezuela.

Sắc lệnh được ký trong bối cảnh Washington đang tăng cường kiểm soát đối với hoạt động dầu mỏ Venezuela sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu tháng này - một hành động gây tranh cãi trên trường quốc tế.

Trước khi ký văn bản, ông Trump đã gặp các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ để kêu gọi họ đầu tư tới 100 tỷ USD vào việc tái xây dựng ngành dầu Venezuela và khai thác tiềm năng sản xuất. Các tập đoàn này vẫn giữ các khiếu nại hàng tỷ USD từ thời họ rút khỏi Venezuela sau khi tài sản bị quốc hữu hóa cách đây gần 20 năm, nhưng sắc lệnh không đề cập cụ thể tới những khoản đòi nợ này.

Dầu mỏ Venezuela. Ảnh minh họa: Reuters

Về mặt pháp lý, sắc lệnh được ban hành dựa trên hai đạo luật then chốt của Mỹ: Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977 và Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia năm 1976. Các đạo luật này cho phép tổng thống can thiệp sâu vào việc kiểm soát tài sản nước ngoài trong trường hợp được coi là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ. Trên thực tế, IEEPA từng nhiều lần được sử dụng để phong tỏa hoặc bảo vệ tài sản của các quốc gia đang trong khủng hoảng chính trị.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters