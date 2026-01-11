Mỹ không kích quy mô lớn nhằm vào IS tại Syria, phát thông điệp răn đe cứng rắn

Quân đội Mỹ rạng sáng ngày 11/1 (theo giờ Hà Nội) đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trên khắp Syria.

Máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ chuẩn bị cất cánh trong khuôn khổ Chiến dịch Hawkeye Strike tại Syria. Ảnh: Không quân Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đây là một phần của Chiến dịch Hawkeye Strike, được phát động và công bố ngày 19/12/2025 theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm đáp trả vụ tấn công chết người của IS nhằm vào lực lượng Mỹ và Syria tại Palmyra hôm 13/12/2025.

Nguồn tin của hãng CNN cho biết, trong đợt tập kích mới nhất, Mỹ đã triển khai hơn 20 máy bay quân sự, sử dụng hơn 90 loại đạn có độ chính xác cao để tấn công 35 mục tiêu của IS. Quân đội Mỹ hiện chưa công bố thông tin về thiệt hại cụ thể của tổ chức này sau các cuộc không kích.

Trong tuyên bố sau chiến dịch, CENTCOM nhấn mạnh: “Thông điệp của chúng tôi vẫn rất mạnh mẽ: nếu các người làm hại binh lính của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra và tiêu diệt các người ở bất cứ đâu trên thế giới, bất kể các người cố gắng trốn tránh ra sao.”

Lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), phối hợp với các lực lượng đối tác, đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của tổ chức IS trên khắp Syria, trong khuôn khổ Chiến dịch Hawkeye Strike, ngày 10/1/2026. Nguồn: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định các cuộc không kích là minh chứng cho cam kết không lay chuyển của Washington trong việc tái lập năng lực răn đe quân sự. Ông nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hành động quyết đoán nhằm bảo vệ binh sĩ và lợi ích an ninh của Mỹ, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng tới các lực lượng thù địch rằng Washington sẵn sàng đáp trả mọi hành vi tấn công nhằm vào người Mỹ.

Đợt không kích diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Syria tiếp tục phức tạp, đặc biệt tại khu vực Aleppo, nơi giao tranh giữa quân đội Syria và các lực lượng dân quân người Kurd có dấu hiệu leo thang, bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

CENTCOM khẳng định các hoạt động quân sự hiện nay là một phần trong nỗ lực lâu dài của Mỹ và liên quân nhằm ngăn chặn IS tái tổ chức, đồng thời bảo vệ lực lượng Mỹ và các đối tác trong khu vực.

Hiện Mỹ duy trì khoảng 1.000 binh sĩ tại đông bắc Syria để hỗ trợ liên minh chống IS, trong bối cảnh Syria hợp tác với Washington sau thỏa thuận ký kết tháng 11/2025 với Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa. Tổng thống Donald Trump từng hoài nghi sự hiện diện của quân Mỹ tại Syria, ra lệnh rút quân trong nhiệm kỳ đầu nhưng cuối cùng vẫn để lại lực lượng tại quốc gia này. Lầu Năm Góc cũng thông báo sẽ giảm một nửa số quân trong những tháng tới, và dự kiến duy trì một căn cứ quân sự duy nhất tại Syria.

Thanh Hằng

Nguồn: CNN, The Guardian.