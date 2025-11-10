Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ

Thượng viện Mỹ tối 9/11 (giờ địa phương), tức sáng 10/11 (theo giờ Việt nam) đạt được thỏa thuận lưỡng đảng nhằm mở lại chính phủ liên bang, chấm dứt đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước này, sau nhiều tuần bế tắc giữa hai đảng về trợ cấp y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA).

Các thượng nghị sĩ đạt được thỏa thuận lưỡng đảng nhằm mở lại chính phủ liên bang. Ảnh: AFP

Theo Politico và CNN, thỏa thuận được nhóm Thượng nghị sĩ lưỡng đảng gồm Jeanne Shaheen, Maggie Hassan, Angus King cùng Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune và Nhà Trắng thúc đẩy. Ít nhất tám thượng nghị sĩ Dân chủ ôn hòa đã đồng ý ủng hộ kế hoạch, mở đường cho cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra chiều 10/11 (theo giờ Việt nam).

Theo nội dung dự thảo, Thượng viện sẽ thông qua gói ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ đến tháng 1/2026, đồng thời bổ sung ba đạo luật chi tiêu trọn năm cho Bộ Nông nghiệp, Bộ Cựu chiến binh và các dự án xây dựng quân sự, cũng như kinh phí vận hành Quốc hội. Toàn bộ gói này sẽ được sửa đổi từ dự luật do Hạ viện thông qua trước đó và cần được Hạ viện phê chuẩn lại trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Đổi lại, phe Dân chủ nhận được cam kết từ Thượng viện sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu riêng trong tháng 12 về việc gia hạn trợ cấp y tế theo ACA, vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay nếu không có hành động của Quốc hội. Thỏa thuận cũng bảo đảm toàn bộ nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời trong thời gian đóng cửa được tuyển dụng lại và nhận đủ lương bù.

Thượng viện dự kiến bỏ phiếu để thông qua dự luật ngắn hạn. Ảnh: Politico

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ cấp tiến phản đối thỏa thuận, cho rằng việc chỉ hứa hẹn một cuộc bỏ phiếu sau này là không đủ. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu chống vì “không thể chấp nhận một lời hứa mơ hồ về tương lai liên quan đến trợ cấp y tế”. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng khẳng định đảng của ông “sẽ không ủng hộ bất kỳ dự luật chi tiêu nào của phe Cộng hòa nếu không gia hạn tín dụng thuế ACA”.

Trong khi đó, phe Cộng hòa tin rằng, thỏa thuận này là bước đi cần thiết để khôi phục hoạt động của chính phủ và tiến tới đàm phán về cải cách hệ thống trợ cấp y tế. Tổng thống Donald Trump cùng ngày một lần nữa kêu gọi chuyển các khoản trợ cấp ACA từ công ty bảo hiểm sang người dân Mỹ, cho rằng, việc này sẽ giúp “người dân tự mua bảo hiểm với chi phí hợp lý hơn”.

Nếu được thông qua tại Hạ viện, dự luật sẽ được gửi lên Tổng thống Trump để ký ban hành, chính thức mở lại chính phủ liên bang sau hơn sáu tuần đình trệ.

Bích Hồng

Nguồn: Politico, CNN, Reuters