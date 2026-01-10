Mỹ cân nhắc nối lại thử nghiệm hạt nhân, đảm bảo duy trì lợi thế vượt trội

Xuất hiện bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu khí, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã có những phản hồi trực tiếp với báo giới về khả năng quốc gia này nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright Ảnh: Tass

Phát biểu trước báo giới ngày 9/1, ông Wright cho biết đây là cuộc trao đổi nội bộ đang diễn ra trong chính quyền Washington. Theo ông, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là duy trì lợi thế vượt trội của Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân trước các đối thủ toàn cầu. Ông nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Trump trong việc duy trì lợi thế chiến lược vượt trội, khẳng định kho vũ khí hạt nhân của Mỹ phải “tốt hơn một cách có ý nghĩa” so với bất kỳ đối thủ nào trên thế giới.

Tuyên bố này được đưa ra sau chỉ thị ngày 29/10 của Tổng thống Trump yêu cầu Lầu Năm Góc ngay lập tức nối lại các hoạt động thử nghiệm, với lý do các quốc gia khác cũng đang tiến hành các động thái tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho Lầu Năm Góc “ngay lập tức” khởi động lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau 33 năm. Ảnh: The New York post

Tuy nhiên, trước các câu hỏi về thời điểm và phương thức triển khai cụ thể, Bộ trưởng Chris Wright thừa nhận hiện vẫn “chưa có kế hoạch cụ thể” cho việc thực hiện các vụ thử.

Ông giải thích thêm rằng, với trình độ công nghệ và mô phỏng hiện nay, Mỹ có thể kiểm soát chất lượng và thử nghiệm tất cả các thành phần của vũ khí hạt nhân ngoại trừ phần phóng xạ.

Dù kế hoạch chi tiết chưa được công bố, nhưng các tuyên bố từ Bộ trưởng Năng lượng cho thấy một thông điệp cứng rắn của Washington trong việc hiện đại hóa và đảm bảo sức mạnh tuyệt đối của kho vũ khí hạt nhân trong bối cảnh địa chính trị mới.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass, Forbes breaking news