Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh

Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp vừa chính thức ký kết Lộ trình hợp tác nhằm phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, đồng thời tạo dựng một khuôn khổ hợp tác mang tính thể chế hóa cao hơn.

Theo hãng tin TRT ngày 8/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Chuẩn Đô đốc Zeki Akturk cho biết lộ trình được ký kết nhằm phát triển quan hệ quốc phòng, an ninh trên cơ sở lợi ích chung, đồng thời chuẩn hóa cơ chế phối hợp và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Theo lộ trình, hai nước dự kiến tổ chức tham vấn định kỳ về các vấn đề quốc phòng, an ninh; tăng cường chia sẻ tình báo, phối hợp trong lĩnh vực phòng không và ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp. Hai bên cũng hướng tới nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Các hoạt động hợp tác dự kiến bao gồm huấn luyện chung, trao đổi nhân sự giữa các học viện quân sự, thăm cảng và tổ chức diễn tập với sự tham gia của lực lượng lục quân, hải quân và không quân. Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Ankara và Paris sẽ thúc đẩy các dự án chung, mở rộng cơ hội kinh doanh, chia sẻ thông tin, công nghệ và tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp.

Các cuộc họp triển khai lộ trình dự kiến được tổ chức luân phiên tại Paris và Ankara. Cuộc họp đầu tiên có thể diễn ra trong quý IV/2026, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên.

Cũng tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc họp của Ủy ban Chính trị chiến lược và Quốc phòng thuộc Liên minh phòng thủ Mecca đã diễn ra tại Riyadh ngày 5/10. Các bên thảo luận tình hình khu vực, biện pháp phòng thủ tập thể, cơ cấu ban thư ký của liên minh và khuôn khổ hợp tác công nghiệp quốc phòng. Việc cung cấp, triển khai lực lượng và năng lực quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Saudi Arabia sẽ được thực hiện phù hợp với hiến pháp và pháp luật nước này.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Israel tại khu vực, cho rằng những diễn biến này làm gia tăng căng thẳng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định.

Thanh Giang