Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc mừng Trường Đại học Hồng Đức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), chiều 18/11, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

Trong những năm qua, Trường Đại học Hồng Đức đã không ngừng đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các mặt công tác, khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu trong buổi chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

Nhà trường hiện đang đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở nhiều trình độ, trong đó có 8 chuyên ngành tiến sĩ, 25 ngành thạc sĩ, 54 ngành đại học, cùng hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông. Quy mô đào tạo sau khi sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức gần 20.000 người học.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Lê Hoằng Bá Huyền thông tin về hoạt động của nhà trường.

Chương trình đào tạo thường xuyên được rà soát, cập nhật theo hướng chuẩn hóa, tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt mức cao, đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật của nhà trường trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục củng cố khối đoàn kết, khai thác hiệu quả các nguồn lực sau sáp nhập, tạo chuyển biến toàn diện về chất lượng giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh, Thanh Hóa đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học, công nghệ có ý nghĩa then chốt. Vì vậy, Trường Đại học Hồng Đức cần phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách, phấn đấu trở thành trung tâm tri thức hàng đầu của tỉnh, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành trường đại học thông minh, đổi mới sáng tạo.

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia buổi chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đội ngũ và đào tạo: hoàn thiện vị trí việc làm và trả lương theo vị trí việc làm, đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI; phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành; điều chỉnh cơ cấu ngành gắn với các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh.

Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt trong mô hình hợp tác “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”; chủ động giải quyết các bài toán lớn của tỉnh và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tham gia hiệu quả Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh; tiếp tục là địa chỉ tin cậy để tỉnh tham vấn, phản biện chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng đề nghị các sở, ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực; đặt hàng đào tạo, giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ cho Trường Đại học Hồng Đức; các doanh nghiệp tăng cường đồng hành cùng Nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; biểu trưng nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cho cá nhân Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Lê Hoằng Bá Huyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và biểu trưng nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cho cá nhân Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Lê Hoằng Bá Huyền.

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