Xem miễn phí 8 phim tại Beta Cinemas Thanh Hóa trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, từ ngày 22 đến 24/11, khán giả Thanh Hóa có cơ hội thưởng thức nhiều bộ phim hoàn toàn miễn phí tại Rạp Beta Cinemas Thanh Hóa.

Beta Cinemas có địa chỉ tại tầng 3, TTTM Thanh Hóa, 27-29 Lê Lợi, phường Hạc Thành. (Ảnh: Beta Cinemas)

Cục Điện ảnh (Bộ VH, TT&DL) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị điện ảnh địa phương và các đơn vị tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.

Ngoài chương trình chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11/2026, chương trình chiếu phim miễn phí sẽ được triển khai tại nhiều cụm rạp trên cả nước từ ngày 22 đến 24/11/2026.

Trong đó, tại tỉnh Thanh Hóa, công chúng có cơ hội thưởng thức các bộ phim tại Rạp Beta Cinemas Thanh Hoá, địa chỉ tầng 3, TTTM Thanh Hóa, 27-29 Lê Lợi, phường Hạc Thành.

Theo thông báo của Beta Cinemas, các suất chiếu hoàn toàn không thu phí. Để nhận vé, khán giả đến trực tiếp cụm rạp Beta, chọn suất chiếu và ghế ngồi mong muốn, sau đó nhận vé tại quầy.

Mỗi khán giả được nhận tối đa 2 vé cho 1 suất chiếu. Khán giả xem bao nhiêu suất chiếu thì lấy số vé tương ứng.

Thời gian phát vé bắt đầu từ ngày 16/11/2026. Vé được phát theo thứ tự khán giả tới rạp đổi vé cho tới khi hết vé.

Beta Cinemas lưu ý, vé có giá trị xem 2 bộ phim liên tiếp trong cùng một suất (gồm 1 phim tài liệu/hoạt hình ngắn chiếu trước và 1 phim điện ảnh chiếu sau. Thời gian chuyển tiếp giữa 2 phim là 5 phút).

Đối với các phim có phân loại độ tuổi, khán giả cần đảm bảo độ tuổi theo phân loại phim cao hơn.

Trường hợp vé đã phát hết nhưng đến giờ chiếu vẫn còn ghế trống, rạp có thể hỗ trợ khán giả có nhu cầu vào xem.

Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu nhận vé theo đoàn, đề nghị có văn bản ký, đóng dấu của đơn vị, ghi rõ số lượng vé đề nghị và thông tin liên hệ. Căn cứ nhu cầu thực tế, rạp sẽ cấp đủ số lượng vé theo đề nghị.

Danh sách phim chiếu miễn phí: Phim Tài liệu - Phân loại P: Dáng đứng Việt Nam, Làng xây đảo. Phim Hoạt hình - Phân loại P: Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời. Phim Điện ảnh - Phân loại K: Chuyện tình Vhau Vai, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu. Phim Điện ảnh - Phân loại T13: Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

NM