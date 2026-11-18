Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), chiều 18/11, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cùng đến chúc mừng có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế báo cáo kết quả ngành giáo dục Thanh Hóa đạt được.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ gắn với bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công việc có nhiều thay đổi, song nền nếp dạy và học vẫn được giữ vững, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 99%; đồng thời, Thanh Hóa tiếp tục thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tỉ lệ học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Theo đó, năm 2026 học sinh của tỉnh đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế và 2 Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, trước năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã phối hợp với các xã, phường hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Đây là việc khó, tác động trực tiếp đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Dù thuộc nhóm địa phương giảm nhiều đầu mối nhất cả nước, tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ được các điểm trường cần thiết để học sinh không phải đi học xa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nhân ngày Nhà nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến thầm lặng nhưng hết sức to lớn của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; tiếp tục làm tốt vai trò cơ quan tham mưu trong cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các xã, phường sớm ổn định tổ chức, hoạt động của các trường sau sắp xếp.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, cần coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; giữ nghiêm kỷ cương trường học, bảo đảm an toàn trong các bữa ăn bán trú, nội trú.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực, tư duy độc lập và khả năng sáng tạo của học sinh; gắn giáo dục kiến thức với giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ngành Giáo dục quan tâm phát triển giáo dục khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy người học làm trung tâm.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với học sinh; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để các thế hệ học sinh noi theo.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu cho tỉnh những giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho sự nghiệp giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Minh Hiếu