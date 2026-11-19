Israel mở chiến dịch trên bộ tại Gaza, thỏa thuận ngừng bắn đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Lực lượng an ninh Israel cho biết đã triển khai chiến dịch trên bộ tại khu vực miền Trung Dải Gaza, tiến về phía tây Đường Ranh giới Vàng (Yellow Line) của thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu hàng trăm gia đình Palestine rời khỏi nhà ở gần hai trại tị nạn Nuseirat và Bureij.

Theo tuyên bố chung của quân đội Israel và Cơ quan An ninh nội địa Shin Bet ngày 18/11, chiến dịch nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng ngầm của các nhóm vũ trang ở phía tây Đường Ranh giới Vàng, với lý do những cơ sở này gây ra mối đe dọa đối với binh sĩ Israel.

Hãng thông tấn Palestine WAFA đưa tin xe tăng và máy ủi của Israel đã tiến về phía tây đường Salah al-Din trong bối cảnh pháo kích và nổ súng, khiến giao thông trên tuyến đường cao tốc chính bị đình trệ và hàng chục gia đình phải sơ tán.

Đường Ranh giới Vàng được thiết lập trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, có hiệu lực từ tháng 10/2025, đánh dấu vị trí mà quân đội Israel ban đầu được yêu cầu rút về. Đường ranh này phân định các khu vực do Israel kiểm soát, đồng nghĩa với việc nước này tiếp tục chiếm đóng khoảng 60% diện tích Dải Gaza.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh triển vọng thực thi kế hoạch chấm dứt chiến tranh tại Gaza ngày càng bế tắc. Trong báo cáo dài 12 trang gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập và đứng đầu cáo buộc cả Israel và Hamas đều không thực hiện đầy đủ các cam kết chấm dứt xung đột, khiến người dân Gaza tiếp tục sống trong điều kiện hết sức khó khăn và thỏa thuận ngừng bắn đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Báo cáo là đánh giá lần thứ hai của Hội đồng Hòa bình gửi Liên hợp quốc kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn có hiệu lực cách đây 13 tháng. Cơ quan này dự kiến trình bày báo cáo tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an ở New York vào cuối tháng 11.

Báo cáo nhận định khoảng cách giữa những cam kết trên bàn đàm phán và tình hình thực tế vẫn là rủi ro lớn nhất đối với tiến trình hòa bình, đồng thời cảnh báo một thỏa thuận ngừng bắn không mang lại kết quả cụ thể sẽ không thể duy trì vô thời hạn.

Theo báo cáo, Israel gần như tiến hành không kích hằng ngày tại Gaza, trong khi các tay súng Hamas cũng tiếp tục tấn công binh sĩ Israel. Hội đồng Hòa bình cho rằng việc Israel liên tục tấn công các mục tiêu của Hamas đang trì hoãn quá trình kiểm chứng cam kết thực hiện lộ trình của lực lượng này. Trong khi đó, Hamas vẫn duy trì các hoạt động vũ trang. Cam kết chấm dứt toàn bộ hoạt động quân sự của các bên chưa được thực hiện đầy đủ.

Ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tiếp tục khẳng định nước này sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi Hamas bị giải thể và vùng lãnh thổ này được phi quân sự hóa.

Những diễn biến mới cho thấy thỏa thuận ngừng bắn chưa tạo được nền tảng vững chắc cho một tiến trình hòa bình lâu dài. Khi các bên vẫn bất đồng về vấn đề giải giáp Hamas, rút quân Israel và cơ chế quản trị Gaza hậu xung đột, nguy cơ tái diễn giao tranh tiếp tục hiện hữu, trong khi người dân Palestine vẫn phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo kéo dài.

Thúy Hà