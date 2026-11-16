Văn hóa vun đắp khối đại đoàn kết

Đại đoàn kết không phải là điều gì xa xôi, mà được vun đắp từ những việc làm bình dị trong cuộc sống. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm là dịp để những nghĩa tình ấy được khơi dậy, nhân lên. Năm nay, khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày hội đã có thêm cách thức để tập hợp, kết nối người dân thông qua những hoạt động văn hóa gần gũi, thiết thực.

Tùy thuộc phong tục, tập quán và điều kiện kinh tế, văn hóa mà mỗi khu dân cư trong tỉnh có cách tổ chức riêng, nhưng đều hướng đến phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân - những người sáng tạo văn hóa, đồng thời trực tiếp gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Những tiết mục văn nghệ, trò chơi truyền thống, hoạt động thể thao, gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương hay bữa cơm đoàn kết không đơn thuần tạo không khí vui tươi, mà còn giúp người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, sẻ chia, hiểu nhau và gắn bó hơn.

Ở một số địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, ngày hội còn là dịp để những sắc màu văn hóa riêng cùng hội tụ. Người Kinh, Mường, Thái, Thổ... trong những bộ trang phục truyền thống, cùng lời ca, tiếng hát, điệu múa và những nhạc cụ dân gian đã tạo nên không gian giao lưu đậm bản sắc. Đáng chú ý, nhiều tiết mục do chính người dân - những diễn viên không chuyên dàn dựng và biểu diễn. Từ sự chuẩn bị công phu, những động tác múa, lời hát còn có sự tham gia của nhiều thế hệ, thể hiện sự tiếp nối trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa. Khi người dân vừa là người biểu diễn, vừa là người thưởng thức, ngày hội mới thực sự trở thành sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Nét mới ấy càng có ý nghĩa tại những địa bàn vừa trải qua sắp xếp đơn vị dân cư. Sau hợp nhất, những cộng đồng vốn có nếp sinh hoạt riêng cần thêm thời gian và điều kiện để hòa nhập, tạo dựng sự gắn bó. Vì thế, ngày hội không chỉ là dịp vui chung mà còn là cơ hội để người dân gặp gỡ, giao lưu, hiểu thêm về nhau. Một cộng đồng mới không thể chỉ hình thành bằng sự thay đổi địa giới hay tên gọi, mà cần được bồi đắp từ sự thấu hiểu, đồng thuận và trách nhiệm chung. Những hoạt động văn hóa, thể thao gần gũi, bữa cơm đoàn kết hay điệu múa sạp bên ánh lửa trại chính là những cách làm giản dị nhưng có ý nghĩa trong việc kết nối con người.

Cùng với các hoạt động ở khu dân cư, sự tham gia ngày hội của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong những ngày qua cũng góp phần làm nên ý nghĩa của ngày hội. Hình ảnh lãnh đạo tỉnh cùng người dân dự bữa cơm đoàn kết, trò chuyện thân tình, trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao đã tạo nên sự gần gũi, gắn bó. Đây cũng là dịp để cán bộ trực tiếp cảm nhận đời sống cộng đồng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và nhìn nhận những vấn đề từ thực tiễn cơ sở, không chỉ qua những con số, báo cáo.

Nhìn từ những hoạt động ấy có thể thấy, nét mới của ngày hội năm nay không nằm ở quy mô hay sự phong phú của chương trình, mà ở cách đưa văn hóa và tinh thần đại đoàn kết gắn kết với nhau, đến gần hơn với mỗi người dân.

Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có nhiều dân tộc cùng sinh sống với những sắc thái riêng. Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc, khơi dậy nguồn lực văn hóa trong mỗi cộng đồng dân cư. Khi văn hóa trở thành sợi dây kết nối con người, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ có thêm nền tảng vững chắc để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thái Minh