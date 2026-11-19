Armenia khẳng định không có kế hoạch gia nhập NATO

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan mới đây khẳng định nước này không có chủ trương gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) không đồng nghĩa với định hướng tham gia một liên minh quân sự.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Armenia quyết định không ký văn kiện về các nguyên tắc an ninh châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Dublin (Ireland).

Phát biểu tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội Armenia ở thủ đô Yerevan ngày 18/11, Thủ tướng Pashinyan giải thích rằng lý do duy nhất khiến nước này không ký văn kiện nói trên là do nội dung đề cập quá nhiều đến NATO. Ông cho biết đã công khai giải thích lập trường này với các đối tác châu Âu và nhận được sự thấu hiểu từ phía họ.

Theo nhà lãnh đạo Armenia, Yerevan nhìn nhận tích cực nhiều nội dung khác trong văn kiện, song không thể chấp nhận những định hướng gắn với việc gia nhập liên minh quân sự. Ông nhấn mạnh Armenia đã bắt đầu tiến trình gia nhập EU, nhưng chính phủ không đưa ra quyết định cũng như không đặt mục tiêu trở thành thành viên NATO. Thủ tướng Pashinyan cho rằng việc hội nhập châu Âu và tham gia một liên minh quân sự - chính trị là hai định hướng khác nhau, không nên đánh đồng.

Trước đó, ngày 13/11, khoảng 40 quốc gia đã ký văn kiện về các nguyên tắc cơ bản của an ninh châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Dublin. Văn kiện đề cập những nguyên tắc mà các nước ký kết cho là nền tảng đối với an ninh khu vực, trong đó có những nội dung liên quan đến NATO. Armenia không tham gia ký kết văn kiện này.

Theo giới quan sát, tuyên bố của Thủ tướng Pashinyan một lần nữa cho thấy Armenia đang theo đuổi cách tiếp cận riêng trong chính sách đối ngoại và an ninh, khi thúc đẩy quan hệ với EU nhưng không hướng tới việc tham gia NATO. Đây cũng là sự phân định rõ ràng của Yerevan giữa mục tiêu hội nhập kinh tế, chính trị với châu Âu và lựa chọn liên minh quân sự.

Ngọc Liên