Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan thúc đẩy liên minh phòng thủ

Ngày 5/10, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tham dự cuộc họp của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược thuộc Hiệp định Quốc phòng chung Mecca tại Riyadh, trong bối cảnh Ankara tái khẳng định đoàn kết với Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và thúc đẩy thể chế hóa liên minh ba bên.

Theo nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fidan cùng Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler và Tổng tham mưu trưởng quân đội, Đại tướng Selcuk Bayraktaroglu, sẽ tham dự cuộc họp tại thủ đô Saudi Arabia. Các quan chức ba nước dự kiến đánh giá những diễn biến mới tại Trung Đông, các mối đe dọa đối với an ninh khu vực và những bước tiếp theo nhằm hoàn thiện cơ chế hoạt động của liên minh.

Ông Fidan sẽ trình bày quan điểm của Ankara về tiến trình thể chế hóa liên minh, trong đó có các bước cần triển khai trong thời gian tới. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế hợp tác trong việc hình thành phản ứng chung trước các mối đe dọa an ninh, đồng thời góp phần ngăn ngừa nguy cơ phát sinh các cuộc khủng hoảng mới trong khu vực.

Bên cạnh đó, ông Fidan cũng sẽ tái khẳng định sự đoàn kết và ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Saudi Arabia trước các cuộc tấn công gần đây của Houthi, đồng thời cho rằng những hành động nhằm vào các địa điểm linh thiêng là không thể chấp nhận được. Ankara cũng nhấn mạnh ưu tiên giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tránh những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

Một nội dung khác được dự kiến đề cập là bảo đảm tự do và an ninh hàng hải trên các tuyến thương mại quốc tế. Ankara cho rằng duy trì an toàn hàng hải có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định khu vực và hoạt động thương mại quốc tế.

Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược gồm các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng và tổng tham mưu trưởng của ba nước được thành lập để điều phối việc thực hiện thỏa thuận. Cuộc họp đầu tiên của ủy ban diễn ra tại Istanbul ngày 31/8, trong đó các bên thống nhất một số quyết định nền tảng và thảo luận kế hoạch thành lập ban thư ký của liên minh tại Riyadh.

Cuộc họp ngày 5/10 diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó các cuộc tấn công và cáo buộc lẫn nhau giữa Houthi và Saudi Arabia đang tạo thêm sức ép đối với cơ chế phòng thủ chung mới được thiết lập.

Thu Uyên