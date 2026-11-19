Mỹ cảnh báo nguy cơ lợi dụng AI để lập kế hoạch tấn công

Một báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) vừa công bố cho thấy 4 nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) phổ biến gồm ChatGPT, Claude, Gemini và Grok có thể bị vượt qua các cơ chế bảo vệ để tạo ra thông tin phục vụ lập kế hoạch tấn công khủng bố và phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu. Kết quả này làm dấy lên quan ngại về những rủi ro an ninh khi các công cụ AI ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Theo báo cáo dài 61 trang, trong các cuộc thử nghiệm hồi tháng 4/2026, các điều tra viên GAO đã tìm cách vượt qua những biện pháp an toàn của 4 nền tảng trên bằng các kỹ thuật khai thác lỗ hổng thông thường. Chỉ trong vòng 12 giờ, cả 4 hệ thống đều tạo ra những thông tin có khả năng hỗ trợ các đối tượng xấu tiến hành hai kịch bản tấn công: đánh bom gây thương vong hàng loạt và phá hoại lưới điện nhằm gây thiệt hại kinh tế.

Cụ thể, các chatbot cung cấp thông tin về mục tiêu tiềm năng, địa điểm, thiết bị và phương thức có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công. Trong một thử nghiệm, một nền tảng AI xác định 4 trạm biến áp điện có nguy cơ bị tấn công. Sau khi trực tiếp kiểm tra các địa điểm này, các điều tra viên nhận thấy 2 trong số đó có những điểm dễ bị tổn thương. Một nền tảng khác thậm chí tạo video mô phỏng phương án tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Các chuyên gia được tham vấn cũng xác nhận một số kịch bản có thể gây gián đoạn cung cấp điện.

Đáng chú ý, cả 4 nền tảng ban đầu đều kích hoạt cơ chế từ chối những yêu cầu nguy hiểm, nhưng các điều tra viên sau đó vẫn tìm cách vượt qua những rào cản này. Vì lý do an ninh, báo cáo không công bố cụ thể địa điểm mục tiêu cũng như nền tảng nào đưa ra từng phương án tấn công.

Báo cáo cảnh báo chưa có hệ thống AI tạo sinh nào hoàn toàn miễn nhiễm với nguy cơ bị khai thác. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm thử và hoàn thiện các cơ chế kiểm soát để hạn chế việc sử dụng công nghệ AI vào những mục đích gây tổn hại cho an ninh và an toàn công cộng.

Trước kết quả trên, Thượng nghị sĩ Maggie Hassan, người đề nghị tiến hành cuộc điều tra, kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ và xem xét hành động lập pháp nhằm hạn chế nguy cơ lạm dụng AI.

Ngọc Liên