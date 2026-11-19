Đảng Dân chủ chính thức đề cử ông Hakeem Jeffries làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Lãnh đạo phe thiểu số của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries gần như chắc chắn trở thành người da màu đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện trong lịch sử nước này, sau khi giành được sự ủng hộ áp đảo trong cuộc bỏ phiếu đề cử nội bộ mới đây. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện với số ghế cao nhất trong 35 năm qua.

Ngày 18/11 (giờ địa phương), các nghị sĩ và đại diện đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu kín và lựa chọn ông Jeffries làm ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện khóa tới. Kết quả cho thấy ông nhận được 251 phiếu ủng hộ, 11 phiếu phản đối và 2 phiếu trắng. Là ứng cử viên duy nhất, ông Jeffries dự kiến chính thức đảm nhiệm cương vị này nếu giành được ít nhất 218 phiếu trong phiên họp toàn thể Hạ viện ngày 3/1/2027.

Theo dự báo của NBC, ngay cả khi khoảng 40 nghị sĩ không bỏ phiếu ủng hộ, ông Jeffries vẫn có khả năng dễ dàng giành chiến thắng, trong bối cảnh đảng Dân chủ được dự báo giành khoảng 259 ghế sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chủ tịch Hạ viện là vị trí quyền lực cao thứ ba trong bộ máy chính trị Mỹ, đồng thời đứng thứ hai trong thứ tự kế nhiệm tổng thống, sau phó tổng thống.

Ông Jeffries, một luật sư đến từ quận Brooklyn, thành phố New York, được bầu vào Hạ viện năm 2012 và trở thành người da màu đầu tiên lãnh đạo phe thiểu số tại cơ quan này vào năm 2022. Ông từng có những bất đồng gay gắt với Tổng thống Donald Trump trong quá trình luận tội đầu tiên đối với nhà lãnh đạo Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau bỏ phiếu, ông Jeffries nhấn mạnh nhiệm vụ của đảng Dân chủ không phải là đấu đá nội bộ mà là đối phó với chủ nghĩa cực đoan MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) và mang lại những kết quả thiết thực cho người dân. Ông cho rằng cử tri đang đòi hỏi những thay đổi mạnh mẽ, mang tính đột phá và chuyển đổi sâu rộng, đồng thời khẳng định hiện trạng không thể tiếp tục được duy trì. Ông cũng cho biết giảm chi phí sinh hoạt sẽ là một trong những trọng tâm hoạt động của Hạ viện khóa mới.

Tuy nhiên, những bất đồng với phe cấp tiến trong nội bộ đảng Dân chủ vẫn là thách thức đối với ông Jeffries. Bảy nghị sĩ đã bỏ phiếu phản đối ông, ra tuyên bố chung yêu cầu thúc đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, chấm dứt các hoạt động mà họ cho là gây sức ép của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), cải cách tài chính chính trị và chấm dứt các biện pháp trừng phạt tập thể tại Gaza. Nhóm này cũng chỉ trích lập trường ủng hộ Israel của ông Jeffries.

Để thu hẹp bất đồng, ngày 17/11, một ngày trước cuộc bỏ phiếu, ông Jeffries đã thể hiện sự ủng hộ đối với việc mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng.

Thúy Hà