Chủ tịch Tập Cận Bình: Quan hệ Trung - Nga là hình mẫu về quan hệ giữa các nước lớn kiểu mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ song phương, trong bối cảnh hai nước hướng tới mở rộng hợp tác và thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực.

Tại cuộc gặp ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc - Nga đã góp phần mang lại sự ổn định và tính chắc chắn lớn hơn cho một thế giới đang trải qua nhiều biến động và chuyển đổi.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, năm nay đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phối hợp Trung Quốc - Nga và 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị Trung - Nga. Theo ông, quan hệ Trung Quốc - Nga là hình mẫu cho một mô hình quan hệ giữa các nước lớn kiểu mới, dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, chân thành và hợp tác cùng có lợi.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định và có thể dự đoán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp hai nước. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nga và các thành viên khác trong cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương thúc đẩy phát triển, thịnh vượng khu vực và xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bốn cuộc gặp hiệu quả từ đầu năm, góp phần duy trì đà phát triển tích cực trong quan hệ song phương. Trao đổi cấp cao được duy trì thường xuyên, kim ngạch thương mại đạt mức cao kỷ lục mới, trong khi hợp tác thực chất đạt tiến triển đáng kể trên nhiều lĩnh vực.

Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng tăng cường phối hợp chiến lược với Trung Quốc, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, giáo dục, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và nhân dân. Hai nước cũng sẽ phối hợp thúc đẩy hợp tác tại châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới một thế giới đa cực và hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, bình đẳng hơn.

Trong khi quan hệ Trung - Nga tiếp tục được củng cố, sự chú ý cũng hướng tới cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại Thâm Quyến ngày 19/11. Các quan chức Mỹ và Nga xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp song phương này bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ngoài cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga sẽ không phải là các cuộc đàm phán song phương toàn diện.

Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các đặc phái viên của Tổng thống Trump đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Thúy Hà