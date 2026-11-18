Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước vượt 116% dự toán

Tính đến ngày 17/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt gần 60.129,6 tỷ đồng, bằng 116% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 135% dự toán, thu nội địa đạt 105%. Để phấn đấu đạt 70.000 tỷ đồng cả năm, tỉnh tập trung đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, đôn đốc thu các khoản còn nợ và chống thất thu thuế.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hiện đã đạt hơn 24.945 tỷ đồng, bằng 135% dự toán.

Riêng ngày 17/11, toàn tỉnh thu hơn 181 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 136,38 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 42 tỷ đồng.

So với dự toán HĐND tỉnh giao là 51.656,3 tỷ đồng, tổng thu lũy kế đã vượt hơn 8.473 tỷ đồng.

Thu nội địa lũy kế đạt hơn 34.979 tỷ đồng, bằng 105% dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 13.775,88 tỷ đồng, bằng 99% dự toán HĐND tỉnh giao và 102,8% dự toán giao các xã, phường. Riêng ngày 17/11, khoản thu này đạt hơn 98 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xổ số đạt hơn 62,2 tỷ đồng, bằng 152% dự toán. Thu nội địa sau khi trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết đạt 21.141 tỷ đồng, bằng 110% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 24.945 tỷ đồng, bằng 135% dự toán. Trong đó, thu thuế giá trị gia tăng chiếm phần lớn, với hơn 23.960 tỷ đồng, bằng 134% dự toán; thuế xuất khẩu đạt gần 450 tỷ đồng, đạt 95% dự toán; thuế nhập khẩu đạt gần 477,9 tỷ đồng, bằng 419% dự toán... Các khoản thu khác của ngân sách lũy kế đạt gần 205,3 tỷ đồng.

Tàu chở dầu cung cấp cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tạo nguồn thu thuế giá trị gia tăng lớn cho tỉnh Thanh Hóa.

Để phấn đấu thu 70.000 tỷ đồng trong năm 2026, vượt khoảng 35,5% dự toán, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất đấu giá, các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, lập phương án thu theo từng mặt bằng, từng tháng.

Tỉnh yêu cầu đôn đốc 36 địa phương có số thu tiền sử dụng đất dưới 50% dự toán và 13 địa phương còn phải thu số tiền lớn, đồng thời đẩy nhanh đấu giá các mặt bằng đã đăng ký. Tiến độ thực hiện báo cáo về Sở Tài chính vào ngày 15 hằng tháng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, ưu tiên 13 địa phương còn phải thu số tiền lớn, đồng thời xử lý các đề nghị về xác định giá khởi điểm đối với những khu đất đấu giá chưa có người tham gia.

Sản xuất xi măng tại Trạm nghiền xi măng Long Sơn Bãi Ngọc, Khu Kinh tế Nghi Sơn.

UBND tỉnh cũng đề nghị Thuế tỉnh quản lý chặt số thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh từ các dự án mới đi vào hoạt động và doanh nghiệp có sản lượng tăng.

Cơ quan thuế tập trung đôn đốc nộp tiền sử dụng đất còn nợ, kể cả tiền chậm nộp, thu các khoản phải nộp theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và chống thất thu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Chi cục Hải quan khu vực X được đề nghị theo dõi sát kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp lớn, tạo thuận lợi thông quan và kiểm soát chặt trị giá, mã số, xuất xứ hàng hóa để bảo đảm thu đúng, thu đủ.

Sau ngày 30/11, Sở Tài chính sẽ rà soát kết quả thực hiện và xác định các địa phương chưa đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất theo chỉ tiêu quý IV được giao.

Minh Hằng