Mỹ và Venezuela công bố thỏa thuận hợp tác quân sự mới

Mỹ và Venezuela vừa công bố thỏa thuận hợp tác quân sự mới, tập trung vào huấn luyện chung, chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp trong các hoạt động an ninh. Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm Caracas của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước sau những thay đổi chính trị tại Venezuela.

Phát biểu tại Phủ Tổng thống Venezuela bên cạnh Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, ngày 18/11, ông Hegseth cho biết thỏa thuận bao gồm các nội dung huấn luyện chung, trao đổi thông tin tình báo và những lĩnh vực hợp tác quân sự khác. Bà Rodriguez nhận định cơ chế hợp tác này sẽ góp phần ứng phó với các mối đe dọa chung, đồng thời tăng cường năng lực huấn luyện cho lực lượng vũ trang Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh quan hệ đối tác mới sẽ thúc đẩy đáng kể hoạt động phối hợp chống các mạng lưới buôn bán ma túy. Ông tuyên bố Washington sẽ tăng cường các biện pháp nhằm truy quét những tổ chức bị cáo buộc sử dụng Venezuela làm địa bàn hoạt động.

Chuyến thăm của ông Hegseth diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của Mỹ đối với Venezuela ngày càng mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ trong chiến dịch hồi tháng 1, các quan chức Washington đã nhanh chóng tham gia vào quá trình định hình chính sách năng lượng và thu hút đầu tư của quốc gia Nam Mỹ này.

Tháng 8 vừa qua, một thỏa thuận giữa Chính phủ Mỹ và doanh nghiệp North American Blue Energy Partners (NABEP) đã trao cho công ty này quyền tiếp cận dài hạn đối với 17 mỏ dầu, chiếm khoảng 20% trữ lượng dầu của Venezuela. Theo thỏa thuận, Mỹ nắm giữ 35% cổ phần tại công ty mẹ của NABEP, đồng thời được bảo đảm một phần sản lượng và quyền ưu tiên mua phần sản lượng còn lại.

Doanh nhân Venezuela Alejandro Betancourt, người kiểm soát NABEP, cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 250.000 thùng dầu/ngày vào cuối năm 2026, so với mức 224.000 thùng/ngày ghi nhận vào giữa tháng 10.

Sau Venezuela, ông Hegseth dự kiến tới Colombia để bàn về hợp tác an ninh và bàn giao một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Hai bên cũng sẽ trao đổi về hỗ trợ Colombia trong cuộc chiến chống các tổ chức buôn bán ma túy và lực lượng vũ trang bất hợp pháp.

Đáng chú ý, tại Caracas, ông Hegseth đề cập đến việc điều chỉnh Học thuyết Monroe – chính sách đối ngoại của Mỹ từ thế kỷ XIX nhằm khẳng định vai trò của Washington tại Tây Bán cầu và gọi cách tiếp cận mới là “Học thuyết Donroe”, kết hợp tên Tổng thống Donald Trump với tên học thuyết này. Ông đánh giá Venezuela đang chuyển từ một mối đe dọa an ninh khu vực thành đối tác hợp tác với Mỹ.

Những diễn biến trên cho thấy Washington đang mở rộng các hoạt động hợp tác quân sự, an ninh và năng lượng tại Mỹ Latinh, trong bối cảnh khu vực tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đối ngoại của Mỹ.

Lê Hà.