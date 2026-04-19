Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hoạt động đối ngoại, nhấn mạnh ưu tiên hòa bình và ổn định

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh Ankara sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối ngoại giao chủ động, thúc đẩy đối thoại, hòa bình và ổn định khu vực, thông qua các hoạt động tiếp xúc cấp cao và thông điệp chính sách đưa ra tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya. Ảnh: Haber Global.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ngày 18/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định ngoại giao tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược đối ngoại của Ankara, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt nhiều thách thức an ninh và địa chính trị.

Theo Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì cách tiếp cận chủ động, kết hợp giữa nỗ lực ngoại giao và vai trò thực tiễn nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định và xử lý các điểm nóng khu vực. Ông nhấn mạnh Ankara sẵn sàng tham gia thúc đẩy các sáng kiến đối thoại, đồng thời duy trì phối hợp với các đối tác quốc tế để hỗ trợ các giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Tổng thống Erdogan đã có các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều nhà lãnh đạo, tập trung trao đổi về quan hệ hợp tác, thương mại, đầu tư, hạ tầng, công nghiệp quốc phòng cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Liên quan tình hình Trung Đông, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đề cập diễn biến tại Gaza, tiến trình ngừng bắn liên quan Iran, Mỹ và Israel, đồng thời cho rằng cần ưu tiên các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng và mở rộng không gian đối thoại để ngăn nguy cơ bất ổn lan rộng.

Tổng thống Erdogan cũng nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục coi ngoại giao là công cụ then chốt để tăng cường vai trò trung gian, thúc đẩy hợp tác đa phương và đóng góp vào cấu trúc an ninh khu vực.

Tổng thống Erdoğan có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif. Ảnh: Yeni Ankara.

Giới quan sát cho rằng các hoạt động ngoại giao dày đặc của Tổng thống Erdogan tại Diễn đàn Antalya phản ánh nỗ lực của Ankara trong việc củng cố vị thế tại các cơ chế đa phương, đồng thời phát đi thông điệp về vai trò tích cực của Thổ Nhĩ Kỳ trong thúc đẩy đối thoại và xử lý các vấn đề khu vực thông qua biện pháp hòa bình.

Thanh Giang

Nguồn: Bugun.

Từ khóa:

#Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan #Ngoại giao #Hòa bình #Ổn định #Đối thoại #Ankara

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh