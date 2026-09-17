Phát lệnh báo động III trên sông Cầu Chày

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công điện số 22/CĐ-PTDS phát lệnh báo động III trên sông Cầu Chày.

Ảnh minh họa.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Cầu Chày số CBLUSCC-28/02h00/THOA ngày 17/9/2026 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 01 giờ ngày 17/9/2026 mực nước trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh là +9.26m (trên báo động II là 0,26m).

Cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh có khả năng lên mức báo động III (+10.00m) vào lúc 6-9h ngày 17/9/2026 và còn tiếp tục lên.

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động III trên sông Cầu Chày tại trạm thuỷ văn Xuân Vinh, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa thực hiện 4 nội dung:

Tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM