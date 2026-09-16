Khẩn trương sơ tán người dân, chủ động ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông

Ngày 16/9/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 86/CĐ-PTDS yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến lũ phức tạp trên các tuyến sông.

Nước sông Bưởi lên cao, kết hợp mưa lớn, khiến nhiều vùng trũng thấp ven sông, các điểm tràn và khu dân cư bị ngập. Ảnh: Hoàng Đông

Nhiều tuyến sông vượt mức Báo động II, Báo động III

Theo bản tin Cảnh báo lũ, vào hồi 13 giờ ngày 16/9/2026, mực nước trên nhiều tuyến sông chính tại Thanh Hóa đang dâng cao. Cụ thể, trên sông Mã tại Trạm Thủy văn Hồi Xuân (Cẩm Thủy), mực nước đã trên mức Báo động I. Đặc biệt, sông Chu tại Trạm Thủy văn Cửa Đạt đã vượt mức Báo động III. Cùng lúc đó, sông Bưởi tại Trạm Thủy văn Kim Tân và sông Yên tại Trạm Thủy văn Chuối cũng đều ghi nhận mực nước trên mức Báo động II.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước các sông chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên; ngoài ra các sông, suối nhỏ, nhất là tại khu vực miền núi đang dâng cao gây ngập các tuyến đường giao thông, ngầm tràn và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Nước sông Bưởi lên cao, kết hợp mưa lớn, khiến nhiều vùng trũng thấp ven sông, các điểm tràn và khu dân cư bị ngập. Ảnh: Hoàng Đông

10 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với lũ

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nhất là lũ trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh; để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

2. Chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn.

3. Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.

Tại các khu vực bị ngập, lực lượng chức năng xã Kim Tân đã đặt biển cảnh báo không cho người và phương tiện di chuyển qua khu vực ngập lụt nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Đông

4. Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, suối; các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

5. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông an toàn. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết nếu không đảm bảo an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Điền Quang khắc phục diện tích lúa mùa bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Lê Hợi

6. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

7. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

8. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó để các địa phương và Nhân dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

9. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn quản lý, phụ trách chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương ứng phó với thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ.

10. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP