Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu thử nghiệm thành công tên lửa siêu âm JET-230 trên UCAV

Hãng quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/7 thông báo, máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) Bayraktar KIZILELMA đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa không đối đất siêu âm JET-230 trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật. Thành công này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện năng lực tác chiến của dòng UCAV thế hệ mới do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển.

Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu thử nghiệm thành công tên lửa siêu âm JET-230 trên máy bay chiến đấu không người lái. Ảnh: Anadolu.

Theo Baykar, cuộc thử nghiệm được thực hiện tại Căn cứ Không quân số 5 ở Merzifon. Mẫu KIZILELMA phiên bản sản xuất hàng loạt mang số hiệu S2 được điều động từ Trung tâm Huấn luyện và Thử nghiệm bay Akinci ở tỉnh Tekirdag đến địa điểm thử nghiệm từ ngày 8/7 để chuẩn bị.

Trong đợt thử nghiệm, máy bay mang theo hai tên lửa siêu âm JET-230 do hãng Roketsan chế tạo. Sau khi cất cánh, KIZILELMA đã phóng tên lửa từ khoảng cách hơn 120 km, tiêu diệt chính xác mục tiêu trên biển.

Theo Baykar, kết quả thử nghiệm xác nhận khả năng tích hợp và sử dụng hiệu quả tên lửa siêu âm không đối đất trên KIZILELMA, qua đó nâng cao đáng kể năng lực tấn công tầm xa của nền tảng máy bay chiến đấu không người lái này.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ Baykar Selçuk Bayraktar trực tiếp theo dõi cuộc thử nghiệm và đánh giá đây là một cột mốc mới trong chương trình phát triển KIZILELMA.

Bayraktar Kizilelma bắn trúng mục tiêu bằng tên lửa siêu thanh Jet-230. Ảnh: AP.

Thời gian qua, Baykar liên tục mở rộng khả năng tác chiến của KIZILELMA thông qua việc tích hợp nhiều loại vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, gồm tên lửa không đối không GÖKDOĞAN cùng các loại bom dẫn đường TOLUN, TEBER-82, KGK và LGK-82.

Baykar hiện là một trong những doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực máy bay không người lái. Theo công ty, doanh thu xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 2,2 tỷ USD, chiếm 90% tổng doanh thu. Đến nay, Baykar đã ký các hợp đồng xuất khẩu với 39 quốc gia đối với các dòng máy bay không người lái Bayraktar TB2 và Bayraktar Akinci.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.