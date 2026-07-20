Thiết Bị Cảm Biến - Địa chỉ mua cảm biến áp suất chính hãng, giá tốt

Trong nhiều ngành công nghiệp, việc giám sát và kiểm soát áp suất là yếu tố quan trọng giúp hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng các dòng cảm biến áp suất chất lượng ngày càng gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín. Với danh mục sản phẩm đa dạng cùng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, Thiết Bị Cảm Biến là địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng khi tìm kiếm các dòng cảm biến áp suất chính hãng, đáp ứng nhiều yêu cầu ứng dụng trong thực tế.

Cảm biến áp suất là gì?

Cảm biến áp suất là thiết bị dùng để đo áp suất của chất lỏng, chất khí hoặc hơi trong hệ thống, sau đó chuyển đổi giá trị đo được thành tín hiệu điện để truyền đến bộ điều khiển hoặc thiết bị giám sát. Đây là một trong những thiết bị đo lường quan trọng, được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng theo dõi áp suất chính xác và hỗ trợ kiểm soát quá trình vận hành hiệu quả.

Để thực hiện chức năng đo lường, cảm biến áp suất sẽ ghi nhận sự thay đổi áp suất của chất lỏng, chất khí hoặc hơi trong hệ thống, sau đó chuyển đổi thành tín hiệu điện theo các chuẩn phổ biến như 4–20mA, 0–10V hoặc 0–5V. Tín hiệu này được truyền đến PLC, bộ điều khiển hoặc hệ thống giám sát, giúp người vận hành theo dõi thông số áp suất theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện những biến động bất thường và đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Nhờ khả năng hoạt động ổn định, độ chính xác cao và dễ dàng tích hợp với nhiều hệ thống điều khiển, cảm biến áp suất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các ngành cấp thoát nước, xử lý nước thải, khí nén, thủy lực, HVAC, lò hơi, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất và nhiều dây chuyền sản xuất tự động.

Các mẫu cảm biến áp suất phổ biến hiện nay

Để đáp ứng yêu cầu đo lường trong từng môi trường và điều kiện vận hành khác nhau, cảm biến áp suất được phát triển với nhiều chủng loại. Dưới đây là ba loại cảm biến áp suất được sử dụng phổ biến trong công nghiệp hiện nay.

Cảm biến chênh áp

Cảm biến chênh áp dùng để đo sự chênh lệch áp suất giữa hai vị trí trong cùng một hệ thống. Thiết bị thường được ứng dụng để giám sát lưu lượng, mức chất lỏng, tình trạng bộ lọc hoặc hiệu suất của hệ thống thông gió và điều hòa.

Cảm biến áp suất tương đối

Cảm biến áp suất tương đối đo áp suất của chất lỏng hoặc chất khí dựa trên mốc áp suất khí quyển. Đây là dòng cảm biến được sử dụng phổ biến trong các hệ thống cấp nước, khí nén, thủy lực và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

Cảm biến áp suất tuyệt đối

Cảm biến áp suất tuyệt đối sử dụng áp suất chân không tuyệt đối làm mốc tham chiếu, giúp đo chính xác áp suất của môi trường cần đo mà không bị ảnh hưởng bởi áp suất khí quyển. Loại cảm biến này thường được ứng dụng trong các lĩnh vực yêu cầu độ chính xác cao.

Thiết Bị Cảm Biến - Cung cấp cảm biến áp suất uy tín hàng đầu

Thiết Bị Cảm Biến là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp, mang đến nhiều giải pháp phục vụ nhu cầu đo lường, giám sát và kiểm soát trong các hệ thống sản xuất. Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ có chuyên môn, đơn vị từng bước khẳng định vị thế trên thị trường và trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi có nhu cầu về cảm biến áp suất.

Để đáp ứng đa dạng yêu cầu sử dụng, Thiết Bị Cảm Biến cung cấp nhiều dòng cảm biến áp suất với phong phú chủng loại, dải đo, tín hiệu đầu ra và thương hiệu. Song song với đó, đội ngũ kỹ thuật luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng ứng dụng và điều kiện vận hành thực tế.

Nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, đơn vị luôn duy trì nguồn hàng có sẵn đối với nhiều dòng sản phẩm phổ biến, giúp rút ngắn thời gian giao hàng. Cùng với mức giá cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ tận tâm, Thiết Bị Cảm Biến hứa hẹn sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng và yên tâm. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy liên hệ với Thiết Bị Cảm Biến theo thông tin dưới đây để được giải đáp.