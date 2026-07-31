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Thay đổi địa điểm PGD Đông Lam Sơn trực thuộc BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa

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Kể từ ngày 10/8/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa chính thức thực hiện thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Đông Lam Sơn.

Thay đổi địa điểm PGD Đông Lam Sơn trực thuộc BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa

Kể từ ngày 10/8/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa chính thức thực hiện thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Đông Lam Sơn.

Thay đổi địa điểm PGD Đông Lam Sơn trực thuộc BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa

Căn cứ Văn bản số 15408/BIDV-KH ngày 4/5/2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Đông Lam Sơn trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa;

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa chính thức thực hiện thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Đông Lam Sơn như sau:

- Địa điểm hiện tại: Khu phố 4, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa điểm mới: Số 585 Trần Phú, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác không thay đổi.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới các quý khách hàng và các tổ chức, cá nhân, các đơn vị thành viên trong hệ thống BIDV được biết để thuận tiện trong công tác, giao dịch.

Xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Quý vị trong thời gian tới.

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#Trung Sơn #Thanh hóa #Lam Sơn #Địa điểm #Thay đổi #Ngân hàng tmcp #Phát triển #Việt nam #Phòng giao dịch #Đầu tư

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