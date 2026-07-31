Thanh Hóa tuyển chọn 296 hòa giải viên lao động năm 2026

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh năm 2026 theo Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 8/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Công đoàn phường Quảng Phú lắng nghe, đối thoại với đoàn viên, người lao động. Ảnh: Lê Quỳnh

Theo thông báo, người đăng ký dự tuyển phải là công dân Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

Việc tuyển chọn được thực hiện theo hình thức xét hồ sơ.

Năm 2026, toàn tỉnh có nhu cầu tuyển chọn và bổ nhiệm 296 hòa giải viên lao động (chi tiết theo phụ lục kèm theo kế hoạch tại đây).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: đơn dự tuyển hòa giải viên lao động theo mẫu; sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế; bản sao từ sổ gốc, bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan; văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có). Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ theo quy định. Người dự tuyển không phải nộp lệ phí.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2026, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cá nhân có nhu cầu có thể trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển, nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh hoặc tại Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (Tòa nhà hợp khối Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, số 30 Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Mọi thông tin liên hệ Phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 02373.728.288.

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết, đăng ký tham gia.