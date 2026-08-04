Trải nghiệm một tay với Galaxy Z Fold8 tại Viettel Store: Gập lại dùng như điện thoại thường có thực sự tiện?

Không còn sự thuôn dài gượng gạo làm khó bàn tay người dùng, Galaxy Z Fold8 vừa chính thức trình làng với bước ngoặt lớn với màn hình ngoài tỷ lệ 16:10. Sự thay đổi đắt giá này liệu có giúp siêu phẩm gập mới nhất của Samsung biến thành một chiếc “điện thoại thanh” chuẩn mực khi gập lại?

Gập lại, Galaxy Z Fold8 cho cảm giác giống điện thoại thanh hơn

Điểm dễ nhận thấy nhất khi cầm Galaxy Z Fold8 ở trạng thái gập là màn hình ngoài không còn tạo cảm giác quá hẹp và dài. Với tỷ lệ 16:10, thiết bị có dáng cân đối hơn, gần với trải nghiệm của một chiếc điện thoại thanh thông thường - có ý nghĩa lớn trong thao tác hằng ngày như xem thông báo, kiểm tra tin nhắn, trả lời nhanh, nghe gọi hay chuyển bài hát mà không cần mở máy.

Galaxy Z Fold8 không buộc người dùng phải mở máy cho mọi nhu cầu: khi cần nhanh, chỉ cần dùng như điện thoại thông thường; khi cần không gian rộng rãi hơn, chỉ cần mở máy để chuyển sang màn hình lớn.

- Có thể dùng một tay như điện thoại thường?

- Sở hữu trọng lượng lý tưởng 201g cùng độ mỏng ấn tượng 9,7mm khi gập, thiết bị loại bỏ hoàn toàn cảm giác cồng kềnh khi bỏ túi hay cầm nắm thời gian dài. Người dùng hoàn toàn tự tin xử lý trọn vẹn các tác vụ một tay: kiểm tra và phản hồi tin nhắn/email, tra cứu bản đồ, gọi xe và thanh toán không chạm, lướt mạng xã hội, điều khiển nhạc và chụp ảnh nhanh.

- Dù việc chạm tới các góc xa màn hình có thể cần chút điều chỉnh với người có bàn tay nhỏ, đây là sự đánh đổi xứng đáng cho một bàn phím rộng rãi và khả năng hiển thị tối ưu.

Galaxy Z Fold8 ở trạng thái gập với thiết kế siêu mỏng và trọng lượng nhẹ ấn tượng.

Gập để dùng nhanh, mở ra khi cần làm nhiều hơn

Khi gập lại, máy hoạt động như một smartphone phục vụ các tác vụ nhanh. Khi mở ra, màn hình trong 7,6 inch tỷ lệ 4:3 mang đến không gian gần với máy tính bảng mini, phù hợp đọc tài liệu, chỉnh sửa nội dung, xem hình ảnh hoặc mở nhiều ứng dụng cùng lúc. Màn hình có độ sáng tối đa 3.000 nits, hỗ trợ quan sát nội dung thuận tiện hơn ngoài trời.

Ví dụ: người dùng có thể đọc và trả lời tin nhắn ngay trên màn hình ngoài; khi nhận tài liệu cần kiểm tra, chỉ cần mở máy để xem ở kích thước lớn hơn; hoặc tìm nhanh một địa điểm khi máy đang gập, sau đó mở màn hình chính để xem toàn bộ bản đồ và lịch trình.

Hiệu năng và pin có đáp ứng trải nghiệm hằng ngày?

Galaxy Z Fold8 trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm), RAM 12GB cùng các lựa chọn bộ nhớ 256GB, 512GB và 1TB - hướng đến khả năng chuyển đổi nhanh giữa hai màn hình và xử lý ổn định nhiều ứng dụng cùng lúc. Viên pin 4.800mAh đáp ứng nhu cầu liên lạc, lướt web, chụp ảnh và giải trí trong ngày, trong khi sạc nhanh 45W giúp bổ sung năng lượng nhanh trong những khoảng nghỉ ngắn.

Ở mặt sau, cụm camera kép 50MP hỗ trợ ghi lại nhanh khoảnh khắc mà không cần mở máy; khi cần xem lại hoặc chỉnh sửa ảnh chi tiết, màn hình trong 7,6 inch tiếp tục phát huy lợi thế.

Đặt trước Galaxy Z Fold8 tại Viettel Store – Nhận hàng sớm, nhiều ưu đãi

Từ 22/07 đến 07/08/2026, khách hàng đặt trước Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 hoặc Galaxy Z Flip8 tại Viettel Store có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi:

- KM1: Giảm ngay 5 triệu đồng + Giảm thêm 2 triệu đồng khi mua kèm gói cước.

- KM2: Giảm đến 8 triệu đồng khi thu cũ đổi mới.

Ưu đãi chung (áp dụng cho cả hai chương trình):

- Giảm 1 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+.

- Giảm 500.000đ khi thanh toán qua thẻ tín dụng MB Bank.

- Tặng tài khoản số đẹp MB Bank: xxx88888888

- Tặng gói dịch vụ Z Series trị giá đến 20 triệu đồng: miễn phí 1 lần thay màn hình trong 2 năm (15 triệu đồng), Google AI Pro 6 tháng (3 triệu đồng), cùng đặc quyền hậu mãi (dán màn hình, kiểm tra thiết bị toàn diện, vệ sinh thiết bị, đặt hẹn sửa chữa, giao nhận tận nơi)

- Ưu đãi mua kèm phụ kiện giảm đến 30%, mua kèm Galaxy Watch Ultra2/Watch9 giảm đến 3 triệu đồng

- Trả góp 0% lãi suất, trả trước 0đ, kỳ hạn đến 24 tháng

Cách đặt trước: Khách hàng chỉ cần đặt cọc 500.000đ để giữ máy, có thể đặt cọc online hoặc trực tiếp tại siêu thị Viettel Store. Khách nhận hàng sớm từ 08/08/2026, trước thời điểm mở bán chính thức 18/08/2026.

Đặt trước Galaxy Z Fold8 tại Viettel Store nhận nhiều ưu đãi.

Minigame “Đặt trước Galaxy Gập – Trúng Gấp đôi quà” (áp dụng đến hết 17/08/2026, tổng giá trị giải thưởng đến 100 triệu đồng): Cơ hội trúng 01 Galaxy Z Flip8 256GB (31.990.000đ), 02 Galaxy Watch9 40mm (9.990.000đ), 05 Galaxy Buds4 (4.990.000đ), 88 ví da Magnet (490.000đ).

Với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình ngoài tỷ lệ 16:10 dễ dùng một tay và màn hình trong rộng rãi khi cần đa nhiệm, Galaxy Z Fold8 mang đến trải nghiệm cân bằng hiếm có giữa một chiếc điện thoại thanh quen thuộc và một thiết bị gập đa năng.

Liên hệ ngay tổng đài miễn phí 1800 8123 hoặc đến siêu thị Viettel Store gần nhất để trải nghiệm thực tế và đặt trước sở hữu Galaxy Z Fold8 sớm nhất!