Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thông tin - Quảng cáo

Đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản với nội dung cụ thể như sau:

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản với nội dung cụ thể như sau:

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản

1. Người có tài sản bán đấu giá: Uỷ ban nhân dân xã Yên Phú; Địa chỉ: thôn Bùi Phú, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá; Địa chỉ: Số 110 Lạc Long Quân, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/8/2026 tại Hội trường UBND xã Yên Phú; Địa chỉ: thôn Bùi Phú, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 70 lô đất ở cho cá nhân tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hoá.

- Nơi có tài sản: Tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

- Giá khởi điểm: từ 432.000.000 đồng đến 2.694.480.000 đồng/lô ( chi tiết trong hồ sơ đấu giá )

5. Hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước :

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng và 200.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước: Mức tiền đặt trước là 50% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

( chi tiết trong hồ sơ đấu giá )

6. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá : Tiếp tục bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 05/8/2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/8/2026 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá; Địa chỉ: Số 110 Lạc Long Quân, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

- Phòng Kinh tế xã Yên Phú; Địa chỉ: thôn Bùi Phú, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiếp tục bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 05/8/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/8/2026.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (một) vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật; Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.

10. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; nộp tiền đặt trước theo quy định.

Chi tiết liên hệ SĐT: 0912.444.339./.

TRƯỞNG CHI NHÁNH

Hoàng Nam Cường

Từ khóa:

#xã Yên Phú #Đấu giá tài sản #Công ty #Hồ sơ #tham gia #Thông báo #Thay đổi #phường Hạc Thành #tổ chức #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh thông báo

Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh thông báo

Đấu giá tài sản
Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 05, tờ BĐ số 22 - xã Hà Ninh cũ (xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) (nay là xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lần 5.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh