Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản với nội dung cụ thể như sau:

1. Người có tài sản bán đấu giá: Uỷ ban nhân dân xã Yên Phú; Địa chỉ: thôn Bùi Phú, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá; Địa chỉ: Số 110 Lạc Long Quân, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/8/2026 tại Hội trường UBND xã Yên Phú; Địa chỉ: thôn Bùi Phú, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 70 lô đất ở cho cá nhân tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hoá.

- Nơi có tài sản: Tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

- Giá khởi điểm: từ 432.000.000 đồng đến 2.694.480.000 đồng/lô ( chi tiết trong hồ sơ đấu giá )

5. Hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước :

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng và 200.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước: Mức tiền đặt trước là 50% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

( chi tiết trong hồ sơ đấu giá )

6. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá : Tiếp tục bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 05/8/2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/8/2026 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Thanh Hoá; Địa chỉ: Số 110 Lạc Long Quân, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

- Phòng Kinh tế xã Yên Phú; Địa chỉ: thôn Bùi Phú, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiếp tục bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 05/8/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/8/2026.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (một) vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật; Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.

10. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; nộp tiền đặt trước theo quy định.

Chi tiết liên hệ SĐT: 0912.444.339./.

TRƯỞNG CHI NHÁNH

Hoàng Nam Cường