Màn hình 100Hz có cần thiết với người không chơi game?

Màn hình 100Hz không chỉ dành cho game thủ. Người làm văn phòng, học tập hoặc thường xuyên sử dụng máy tính cũng có thể nhận thấy chuyển động mượt hơn khi cuộn trang, rê chuột và chuyển cửa sổ.

100Hz đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn

Tần số quét cao không làm Word, Excel hay trình duyệt xử lý nhanh hơn, nhưng ảnh hưởng đến cách chuyển động được hiển thị. So với 60Hz hoặc 75Hz, màn hình 100Hz giúp thao tác cuộn tài liệu, kéo bảng tính và di chuyển con trỏ trông liền mạch hơn.

Ở nhóm màn hình 24 inch, mức 100Hz ngày càng xuất hiện trên các sản phẩm phục vụ học tập và văn phòng, thay vì chỉ giới hạn ở dòng gaming. Điều này cho thấy độ mượt đang dần trở thành tiêu chí sử dụng hằng ngày.

Người không chơi game được lợi gì?

Khác biệt dễ nhận thấy nhất xuất hiện khi đọc tài liệu dài, xử lý bảng tính, duyệt web hoặc chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng. Trải nghiệm mượt hơn giúp nội dung dễ theo dõi, dù không trực tiếp làm tăng tốc độ xử lý công việc.

Tuy nhiên, người chỉ dùng máy tính trong thời gian ngắn hoặc chủ yếu xem nội dung tĩnh chưa nhất thiết phải nâng cấp. Mức 100Hz đáng cân nhắc hơn với người làm việc nhiều giờ và thường xuyên thao tác trên màn hình.

Các mẫu màn hình 100Hz hiện nay đã hướng tới cả nhu cầu học tập và làm việc hằng ngày, không chỉ tập trung vào chơi game.

Khi nào 60Hz vẫn đủ dùng?

Không phải ai cũng cần 100Hz. Nếu nhu cầu chính của bạn là gõ văn bản, học trực tuyến cơ bản, kế toán, quản lý bán hàng hoặc dùng máy tính không liên tục, 60Hz vẫn đáp ứng tốt.

Khoảng cách giữa 60Hz và 100Hz sẽ khó thuyết phục nếu người dùng ít cuộn trang, ít làm việc đa nhiệm hoặc đơn giản là không nhạy với chuyển động. Trong trường hợp đó, các yếu tố như tấm nền IPS, độ phân giải phù hợp, màu sắc dễ nhìn và công nghệ bảo vệ mắt có thể đáng ưu tiên hơn tần số quét.

Những mẫu màn hình chú trọng bảo vệ mắt vẫn phù hợp với người dùng văn phòng nếu ưu tiên sự dễ chịu khi nhìn lâu hơn là thông số tốc độ.

Nên ưu tiên 100Hz hay dồn ngân sách cho yếu tố khác?

Nếu ngân sách không chênh quá nhiều, 100Hz là nâng cấp đáng cân nhắc vì bạn sẽ cảm nhận được mỗi ngày. Nhưng nếu phải đánh đổi giữa 100Hz với một tấm nền tốt hơn, màu sắc chuẩn hơn hoặc cổng kết nối phù hợp hơn, người không chơi game nên ưu tiên theo công việc thực tế.

Ví dụ, người làm nội dung hình ảnh cơ bản có thể quan tâm nhiều hơn đến độ chính xác màu. Một số mẫu như ASUS ProArt lại phù hợp với nhóm cần hiển thị ổn định và dễ kiểm soát hình ảnh hơn là chỉ chạy theo độ quét.

Với người làm sáng tạo cơ bản, một màn hình cân bằng giữa màu sắc và độ mượt thường thực tế hơn việc chỉ nhìn vào tần số quét.

Vậy người không chơi game có nên chọn 100Hz?

Câu trả lời ngắn là: có thể nên, nhưng không bắt buộc. Nếu bạn dùng máy tính nhiều mỗi ngày, thích cảm giác cuộn trang mượt, hay mở nhiều cửa sổ và muốn trải nghiệm dễ chịu hơn, 100Hz là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu nhu cầu đơn giản và muốn tối ưu chi phí, 60Hz vẫn đủ tốt.

Với những ai đang phân vân giữa kích thước bàn làm việc và không gian hiển thị, màn hình 27 inch cũng là lựa chọn đáng xem nếu cần vùng nhìn rộng hơn cho đa nhiệm, dù 24 inch vẫn là cỡ dễ tiếp cận với đa số người dùng phổ thông.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo nhiều mẫu màn hình 100Hz từ ViewSonic, ASUS, Samsung, MSI,.. phù hợp cho học tập, văn phòng và làm việc tại nhà. Một số sản phẩm còn được hỗ trợ trả góp 0%, đổi trả trong 12 tháng và bảo hành chính hãng, giúp người dùng dễ nâng cấp từ màn hình 60Hz hoặc 75Hz.

Nhìn chung, 100Hz không còn là thông số “thừa” với người không chơi game. Nó phù hợp nhất với người dùng coi màn hình là công cụ làm việc mỗi ngày, còn nếu bạn chỉ cần một thiết bị hiển thị cơ bản, lựa chọn cân đối tổng thể vẫn quan trọng hơn con số tần số quét riêng lẻ.