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Thông báo giải thể Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Khoa học Công nghệ Môi trường

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(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 230/QĐ-LHH ngày 31/7/2026 về việc giải thể Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Khoa học Công nghệ Môi trường, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Thông báo giải thể Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Khoa học Công nghệ Môi trường

Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 230/QĐ-LHH ngày 31/7/2026 về việc giải thể Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Khoa học Công nghệ Môi trường, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Thông báo giải thể Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Khoa học Công nghệ Môi trường

Theo quyết định, Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Khoa học Công nghệ Môi trường, có trụ sở tại số 42 Lê Quý Đôn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, chính thức chấm dứt hoạt động kể từ ngày 31/7/2026 - thời điểm quyết định có hiệu lực.

Việc giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Các quyền, nghĩa vụ và những vấn đề liên quan đến quá trình giải thể của đơn vị sẽ được xử lý theo đúng quy định.

Quyết định số 230/QĐ-LHH ngày 31/7/2026 về việc giải thể Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Khoa học Công nghệ Môi trường, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xem tại đây.

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