Học sinh học online nên chọn loa vi tính nào?

Học online khiến nhiều học sinh nhận ra loa laptop đôi khi chưa đủ rõ, nhất là khi nghe bài giảng dài, học ngoại ngữ hoặc học theo nhóm. Một bộ loa vi tính phù hợp không cần quá đắt, nhưng nên dễ nghe, gọn chỗ và thuận tiện cho việc học mỗi ngày.

Không phải cứ công suất lớn là phù hợp cho học online

Với học sinh, nhu cầu quan trọng nhất khi chọn loa là nghe rõ giọng giáo viên, video bài giảng và các cuộc gọi học nhóm. Vì vậy, một bộ loa máy tính phù hợp cho học online nên ưu tiên âm thanh rõ lời, dễ nghe lâu và không chiếm quá nhiều diện tích trên bàn học.

Nếu chỉ học trong không gian nhỏ, dòng loa 2.0 gọn nhẹ thường là lựa chọn dễ dùng hơn. Kiểu loa này đủ cho nhu cầu nghe bài, xem clip minh họa, luyện nghe tiếng Anh và ít phải sắp xếp dây dợ phức tạp.

Nên ưu tiên âm thanh rõ giọng nói

Điểm dễ gặp khi học online là âm lượng có thể đủ lớn nhưng lời nói lại bị dày tiếng hoặc thiếu độ tách bạch. Với bài giảng, điều cần nghe rõ là giọng người, nên học sinh không nhất thiết phải chọn loa thiên về bass mạnh.

Các mẫu nhỏ gọn như Fenda V320 phù hợp với góc học tập cá nhân, nhất là khi mục tiêu chính là nghe rõ nội dung và giữ bàn học gọn gàng.

Fenda V320 phù hợp với nhu cầu nghe bài giảng trong không gian học tập nhỏ tại nhà.

Trong khi đó, nếu muốn âm thanh đầy đặn hơn để vừa học vừa giải trí nhẹ sau giờ học, người dùng có thể tham khảo thêm những dòng loa để bàn có thiết kế đơn giản, dễ kết nối với laptop hoặc PC.

Bàn học nhỏ nên chọn loa gọn, ít vướng

Không ít học sinh học trên bàn có thêm sách vở, đèn học và laptop, nên loa quá lớn đôi khi lại bất tiện. Với trường hợp này, ưu tiên hợp lý là các mẫu loa 2.0 hoặc loa đôi có thân gọn, đặt sát màn hình vẫn thoải mái.

Thonet & Vander Kurbis Cinema là kiểu sản phẩm hợp với người muốn bộ loa trông chỉn chu hơn trên bàn học, đồng thời vẫn giữ được cách bố trí đơn giản, dễ làm quen.

Thiết kế loa đôi gọn gàng giúp bàn học bớt rối và dễ sắp xếp hơn mỗi ngày.

Khi nào nên chọn loa 2.1?

Loa 2.1 có thêm loa sub sẽ phù hợp hơn nếu học sinh dùng máy tính cũng để xem video, nghe nhạc hoặc giải trí tại phòng riêng sau giờ học. Dạng này cho âm thanh đầy hơn, nhưng đổi lại sẽ tốn chỗ hơn và thường có nhiều núm chỉnh hơn.

Microlab M890BT hoặc SoundMax A-838 là những kiểu loa 2.1 dễ hình dung cho nhu cầu này: vẫn đáp ứng học online, nhưng thiên về người muốn một bộ loa dùng được cho cả học tập lẫn giải trí trong cùng không gian.

Bộ loa 2.1 phù hợp hơn khi góc học tập cũng là nơi xem phim, nghe nhạc hoặc giải trí nhẹ.

Chọn theo ngân sách: vừa đủ là hợp lý

Với học sinh, tiêu chí quan trọng là mua đúng nhu cầu thay vì chạy theo thông số. Nếu chủ yếu học qua Zoom, Google Meet hay xem bài giảng ghi hình, một mẫu loa gọn, dễ nghe, dễ cắm dùng ngay đã là đủ. Chỉ khi có nhu cầu giải trí nhiều hơn hoặc không gian phòng rộng hơn thì mới nên cân nhắc bộ loa lớn hơn.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm loa vi tính đang có mức giá từ 190.000 đồng, phù hợp với nhiều mức chi tiêu cho học sinh và phụ huynh khi cần sắm thêm thiết bị học online. Ngoài giá dễ tiếp cận, người dùng còn được hưởng bảo hành chính hãng 1 năm và có hỗ trợ trả góp 0% ở những sản phẩm phù hợp, giúp việc chọn mua thực tế hơn thay vì phải đầu tư quá tay ngay từ đầu.

Kết luận

Nếu mục tiêu chính là học online, học sinh nên ưu tiên loa vi tính gọn, nghe rõ giọng nói, dễ kết nối và vừa với không gian bàn học. Loa 2.0 phù hợp cho nhu cầu học tập cơ bản, còn loa 2.1 hợp hơn với những bạn muốn dùng chung cho cả học và giải trí. Chọn đúng nhu cầu sẽ giúp trải nghiệm học online dễ chịu hơn mà vẫn tiết kiệm chi phí.