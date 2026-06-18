Thị trường dầu mỏ có thể chuyển từ thiếu hụt sang dư cung vào năm 2027

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ chuyển từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung do xung đột sang dư thừa đáng kể vào năm 2027, khi sản lượng khai thác tại khu vực Vùng Vịnh và các dòng chảy thương mại được khôi phục, vượt tốc độ tăng của nhu cầu tiêu thụ.

Các bể chứa dầu và cơ sở lọc dầu ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Adobe Stock

Theo báo cáo mới nhất của IEA, nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến đạt khoảng 110,3 triệu thùng/ngày vào năm 2027, trong khi nhu cầu chỉ ở mức khoảng 105,3 triệu thùng/ngày. Điều này đồng nghĩa thị trường sẽ chuyển từ mức thiếu hụt khoảng 900.000 thùng/ngày trong năm 2026 sang dư thừa khoảng 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027, qua đó có thể tạo áp lực giảm đối với giá dầu.

Dự báo trên trái ngược hoàn toàn với tình hình hiện nay, khi gần bốn tháng xung đột tại khu vực Vùng Vịnh đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu, hạn chế nguồn cung và buộc nhiều quốc gia phải sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược.

IEA cho biết nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 5 giảm khoảng 600.000 thùng/ngày so với tháng trước, xuống còn 94,5 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 13,6 triệu thùng/ngày so với thời điểm trước khi bùng phát xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Hình ảnh các bể chứa của Sinopec tại nhà máy lọc dầu thô Sinopec Jinling Petrochemical Plant ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, ngày 8 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AFP

Báo cáo cũng đánh giá thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran có thể trở thành bước ngoặt đối với thị trường dầu mỏ, khi mở đường cho việc khôi phục hoạt động lưu thông qua Eo biển Hormuz và từng bước nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu của Iran sau nhiều tháng gián đoạn.

Bản ghi nhớ vừa được Mỹ và Iran ký được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh. Tuy nhiên, IEA cho rằng quá trình này khó có thể diễn ra ngay lập tức do vẫn còn nhiều trở ngại, bao gồm công tác rà phá thủy lôi và việc hoàn tất các cơ chế bảo đảm lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong bối cảnh đó, IEA đã hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm 2026 do giá nhiên liệu duy trì ở mức cao và nguồn cung gián đoạn làm giảm mức tiêu thụ tại nhiều thị trường lớn.

Dù vậy, IEA cho rằng triển vọng năm 2027 sẽ tích cực hơn. Cơ quan này dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng trở lại khoảng 2 triệu thùng/ngày nhờ hoạt động thương mại được bình thường hóa, giá dầu giảm và triển vọng kinh tế toàn cầu được cải thiện.

Vân Bình