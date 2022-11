Nước chủ nhà Qatar sử dụng công nghệ điều hòa không khí đặc biệt

FIFA dự kiến sử dụng công nghệ làm mát bên trong cả 8 sân vận động của Qatar, nơi diễn ra World Cup 2022, dựa trên từng trận đấu cụ thế để đảm bảo các trận đấu không diễn ra ở nhiệt độ trên 24 độ C.

Ecuador và Qatar trong trận khai mạc World Cup 2022. (Ảnh minh họa: THX/ TTXVN)

Trận mở màn World Cup 2022 của đội tuyển Anh với Iran sẽ trở thành trận đấu đầu tiên trong lịch sử World Cup diễn ra tại sân vận động sử dụng công nghệ điều hòa không khí đặc biệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dự kiến sử dụng công nghệ làm mát bên trong cả 8 sân vận động của Qatar, nơi diễn ra các trận đấu của vòng chung kết World Cup 2022, dựa trên từng trận đấu cụ thế để đảm bảo các trận đấu không diễn ra ở nhiệt độ trên 24 độ C.

Hệ thống điều hòa không khí của Qatar có thể hạ nhiệt độ ngay cả trong những tháng Hè nóng bức từ trên 40 độ C xuống dưới 20 độ C, song ban tổ chức giải đấu muốn tạo điều kiện tự nhiên

Nhiệt độ trung bình hằng năm ở Qatar vào tháng 11 và 12 là từ 25 độ C đến 15 độ C, nhưng nhiệt độ ban ngày trong tuần đầu tiên của giải đấu được dự báo lên tới 30 độ C, nghĩa là các trận đấu bắt đầu từ 13h đến 16h giờ địa phương có nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ thống điều hòa không khí.

Ban tổ chức giải có thể tắt điều hòa khoảng một giờ trước các trận đấu buổi tối. Các chỉ số đo nhiệt độ sẽ được theo dõi liên tục tại các sân vận động vào ngày diễn ra các trận đấu.

Trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Iran bắt đầu lúc 16h chiều ngày 21/11 (giờ địa phương) tại Doha khi nhiệt độ được dự báo là 27 độ C.

Nếu nhiệt độ cao hơn 32 độ C trong thời gian diễn ra trận đấu, các cầu thủ sẽ được nghỉ giải lao để giải nhiệt vào phút thứ 30 và 75 của trận đấu, tùy thuộc vào quyết định của trọng tài.

Công nghệ điều hòa không khí được sử dụng tại World Cup năm nay hoạt động bằng cách bơm không khí mát từ các lỗ thông hơi xung quanh sân vận động, tạo ra một bong bóng áp suất bên trong sân vận động với điều kiện thời tiết vừa làm mát vừa thanh lọc không khí. Công nghệ này cho phép làm mát sân vận động và thậm chí có thể tạo ra nhiệt độ khác nhau ở các khu vực khác nhau của sân.

Người phát minh ra công nghệ này là Tiến sĩ người Sudan, Saud Abdulaziz Abdul Ghani. Ông tự tin rằng sẽ không có trở ngại nào khi áp dụng công nghệ làm mát của ông tại World Cup 2022. Tiến sĩ Saud cho biết công nghệ này đã hoạt động hoàn hảo tại nhiều trận đấu trong các giải đấu khác, trong đó có Arab Cup (giải bóng đá các quốc gia Arab). Ông cũng cũng tin rằng công nghệ điều hòa không khí có thể giải quyết những thách thức mới, từ World Cup 2026 ở Mexico, Mỹ và Canada cho đến những vấn đề toàn cầu lớn hơn như lĩnh vực nông nghiệp./.

Theo TTXVN/Vietnam+