Phạm Thị Vân mở màn giải bơi VĐQG bể 25m bằng tấm HCV đặc biệt

Ngày 31/3, tại giải bơi - lặn vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) năm 2026 diễn ra tại TP Huế, kình ngư xứ Thanh Phạm Thị Vân đã thi đấu xuất sắc, giành HCV nội dung 50m bơi bướm nữ, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thanh Hóa.

Phạm Thị Vân trên bục nhận HCV nội dung 50m bơi bướm.

Ở nội dung sở trường, Phạm Thị Vân chạm đích với thành tích 27 giây 00, chỉ kém kỷ lục quốc gia 26 giây 98 do Nguyễn Thúy Hiền nắm giữ đúng 0,02 giây. Đáng chú ý, trong cuộc cạnh tranh trực tiếp, Vân đã vượt qua chính Thúy Hiền - người đã thống trị nội dung này suốt hơn 2 năm qua.

Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với nữ kình ngư quê Ngọc Lặc. Từng là “nữ hoàng” 50m bơi bướm tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, Phạm Thị Vân sau đó gặp không ít khó khăn khi phải đối mặt với sự vươn lên mạnh mẽ của lớp VĐV trẻ, đặc biệt là Nguyễn Thúy Hiền. Trong quãng thời gian hơn 2 năm, cô nhiều lần lỡ hẹn với ngôi cao nhất, chấp nhận đứng sau đối thủ.

Phạm Thị Vân về đích với thông số 27 giây 00.

Đánh giá về học trò, HLV trưởng Trịnh Sáng cho biết: “Trong quá trình tập luyện, Phạm Thị Vân đã từng đạt được những thông số như hôm nay. Điều quan trọng là em đang rất quyết tâm, tập trung cải thiện từng chi tiết nhỏ để lấy lại phong độ tốt nhất”.

Ý nghĩa của tấm HCV 50m bơi bướm không dừng lại trong khuôn khổ giải đấu tại Huế mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho bơi Thanh Hóa trong hành trình hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc - sự kiện 4 năm mới tổ chức một lần.

Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, đầu tư bài bản của thể thao Thanh Hóa, đặc biệt đối với các môn Olympic như bơi lội, cử tạ, điền kinh... Các VĐV chủ lực luôn được tạo điều kiện tốt nhất về tập luyện, dinh dưỡng, thi đấu và tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Từ nền tảng đó, những kết quả tích cực như của Phạm Thị Vân không chỉ mang ý nghĩa thành tích trước mắt mà còn là tín hiệu đáng mừng cho chiến lược dài hạn của thể thao Thanh Hóa.

Phạm Thị Vân từng phá kỷ lục quốc gia nội dung 50m bơi bướm tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

Sau nội dung 50m bơi bướm, Phạm Thị Vân sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung 50m bơi ngửa, 50m, 100m và 200m bơi tự do đến hết ngày 5/4. Giới chuyên môn kỳ vọng cô sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn tích cực, góp phần nâng cao thành tích chung của đoàn Thanh Hóa tại giải đấu năm nay.

Hoàng Sơn