Thể thao Thanh Hóa “chạy đà” hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 đang đến gần. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất trong chu kỳ 4 năm, nơi kiểm chứng toàn diện hiệu quả đầu tư cho thể thao thành tích cao của các địa phương. Với 48 môn thi đấu và 973 nội dung, đại hội không chỉ là cuộc đua huy chương mà còn là “bài kiểm tra” về chiều sâu lực lượng, chiến lược đào tạo và tầm nhìn dài hạn.

Phạm Thị Vân (thứ hai từ phải sang) đang thể hiện nỗ lực đáng khen để khẳng định tài năng của mình trên đường đua xanh.

Đáng chú ý, đây là kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố, khiến tương quan lực lượng có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, thể thao Thanh Hóa từng duy trì vị trí trong top 4 toàn đoàn suốt các kỳ đại hội từ năm 2014, chỉ xếp sau những đơn vị hàng đầu như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quân đội, thì ở bối cảnh mới, mục tiêu đã được điều chỉnh theo hướng thực tế hơn: phấn đấu vào top 10, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Thành tích đột phá từ những môn "mũi nhọn"

Trong hành trình hướng tới mục tiêu đó, những tháng đầu năm 2026 có thể xem là bước “chạy đà” đầy hứng khởi. Từ ngày 1/1 đến 20/4, các đội tuyển Thanh Hóa tham dự hơn 22 giải cấp quốc gia, giành gần 150 huy chương, trong đó có gần 50 HCV - con số không chỉ vượt chỉ tiêu mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển động tích cực của toàn hệ thống.

Điều đáng nói là thành tích ấy không đến từ một vài điểm sáng đơn lẻ, mà trải đều ở nhiều môn, nhiều tuyến lực lượng. Ở các môn võ thuật, pencak silat tiếp tục khẳng định vị thế khi giành ngôi nhất toàn đoàn lứa tuổi 17 - 45, tạo nên dấu ấn đậm nét ngay trên sân nhà. Jujitsu cũng cho thấy sự ổn định với vị trí thứ ba toàn đoàn nội dung Fighting, trong khi muay cho thấy sự kế thừa lực lượng vững vàng với việc xếp nhất toàn đoàn lứa tuổi 15 - 16 và xếp thứ ba toàn đoàn lứa tuổi 17 - 45.

Tín hiệu tích cực còn thể hiện ở những môn ít được chú ý trước đây như kurash - một bộ môn còn khá mới, đã mang về tấm HCV đầu tiên cấp quốc gia, mở ra thêm một hướng phát triển đầy tiềm năng. Trong khi đó, judo đang trong giai đoạn chuyển giao cũng cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi các vận động viên (VĐV) trẻ bắt đầu khẳng định mình trên bục nhận huy chương. Mới nhất, đội tuyển Wushu cũng báo tin vui khi giành thành tích ấn tượng với 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

Ở các môn Olympic, những điểm sáng tiếp tục xuất hiện. Tấm HCV của Nguyễn Trọng Hải tại Giải Vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia góp phần nối dài mạch phát triển ổn định của bộ môn này. Trên đường đua xanh, kình ngư Phạm Thị Vân trở lại đầy ấn tượng khi giành HCV, đồng thời tiến sát kỷ lục quốc gia nội dung 50m bơi bướm - một chi tiết đủ để giới chuyên môn kỳ vọng vào sự bứt phá trong thời gian tới.

"Đòn bẩy" từ cơ chế và chiến lược bài bản

Đằng sau những kết quả ấy là một quá trình chuẩn bị mang tính chu kỳ. Theo ông Đàm Văn Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho đại hội đã được triển khai ngay từ sau kỳ Đại hội lần thứ IX, năm 2022. Giai đoạn 2023-2024 tập trung cho lực lượng trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và đều vượt chỉ tiêu. Đến năm 2025, những VĐV trưởng thành được đôn lên thi đấu cấp quốc gia và bắt đầu gặt hái thành công.

Không dừng lại ở thi đấu, công tác tập huấn cũng được đẩy mạnh theo hướng bài bản hơn. Nhiều VĐV của các môn mũi nhọn như bơi, cử tạ, đua thuyền, bắn súng, bắn cung... đã được đưa đi tập huấn nước ngoài từ năm 2025 và tiếp tục duy trì trong năm 2026.

Một yếu tố quan trọng khác đến từ cơ chế, chính sách. Nghị quyết số 03/2025 của HĐND tỉnh về hỗ trợ thể thao thành tích cao đang phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt với các huấn luyện viên, VĐV được triệu tập đội tuyển quốc gia. Theo đó, mỗi HLV, VĐV đội tuyển quốc gia được hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng, trong khi lực lượng đội tuyển trẻ quốc gia được hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng.

Điều chỉnh mục tiêu, giữ vững tham vọng

Đánh giá về kỳ đại hội sắp tới, ông Đàm Văn Long nhìn nhận: “Đây là kỳ đại hội đặc biệt khi số lượng đoàn giảm nhưng tiềm lực mỗi đoàn lại mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, Thanh Hóa xác định mục tiêu phù hợp là nằm trong top 10 toàn đoàn. Quan trọng nhất là phát huy tối đa năng lực của lực lượng hiện có”.

Chung quan điểm, ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, việc điều chỉnh mục tiêu không phải là bước lùi, mà là cách tiếp cận thực tế trong bối cảnh mới. Sau sáp nhập, nhiều địa phương có sự cộng hưởng về nguồn lực, khiến sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Thanh Hóa lựa chọn hướng đi bền vững: tập trung vào các môn thế mạnh, đầu tư có trọng điểm và phát triển lực lượng kế cận.

Từ nay đến thời điểm đại hội (diễn ra vào tháng 11, 12), quỹ thời gian không còn nhiều. Nhưng với những gì đã thể hiện, thể thao Thanh Hóa đang đi đúng nhịp của một kế hoạch dài hơi - nơi thành tích hôm nay không phải là đích đến, mà là bước đệm cho một hành trình lớn hơn.

Bài và ảnh: Hoàng Sơn