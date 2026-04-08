Thế giới hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời ngừng bắn hai tuần, nhiều quốc gia đã nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận coi đây là bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Trong số những nước phản ứng sớm nhất, Pakistan bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục đàm phán và sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Ai Cập cũng đánh giá việc ngừng bắn là tín hiệu tích cực góp phần ổn định khu vực.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Australia và New Zealand đều hoan nghênh thỏa thuận, nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng hướng tới giải pháp hòa bình, song cần thêm các nỗ lực ngoại giao để đạt được ổn định lâu dài.

Trong một tuyên bố chung ngày 8/4, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong nói: “Chính phủ Australia đã kêu gọi giảm leo thang và chấm dứt xung đột trong một thời gian dài. Việc Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz, cùng với các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở dầu khí, đang gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng chưa từng có và tác động đến giá dầu và nhiên liệu”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters viết trên mạng xã hội X rằng nước này hoan nghênh nỗ lực chấm dứt chiến tranh.

Ngoài ra, một số quốc gia như Iraq, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bày tỏ ủng hộ các nỗ lực đối thoại, đồng thời kêu gọi các bên duy trì kiềm chế và tiếp tục thúc đẩy giải pháp hòa bình. Chánh Văn phòng Nội các Nhạt Bản Minoru Kihara tuyên bố nước này hoan nghênh thông báo ngừng bắn, coi đây là diễn biến tích cực. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng các bên sẽ đạt được thỏa thuận”.

Cũng trong ngày 8/4, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vòng hai tuần.

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết trong một tuyên bố rằng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran. Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và thực hiện các điều khoản của lệnh ngừng bắn nhằm mở đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài và toàn diện trong khu vực. Ông Dujarric cũng xác nhận Đặc phái viên cá nhân của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean Arnault đang có mặt tại khu vực để hỗ trợ các nỗ lực hướng tới hòa bình lâu dài.

Giới quan sát nhận định, dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận ngừng bắn này vẫn được cộng đồng quốc tế xem là cơ hội quan trọng để mở đường cho các cuộc đàm phán rộng hơn, nhằm hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.

Vân Bình

Nguồn: TRT