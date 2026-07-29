Tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa

Chiều 29/7, Sở Công thương tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bàn giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, lũy kế 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ và bằng 50% kế hoạch năm.

Theo đánh giá của Sở Công thương, để đạt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 8,5 tỷ USD, áp lực dồn lên 5 tháng cuối năm là rất lớn.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã phản ánh những khó khăn trong thực hiện thủ tục hải quan, hoàn thuế xuất khẩu, cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu; đồng thời kiến nghị các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục nghiên cứu, triển khai, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đánh giá việc tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP, từ đó định hướng doanh nghiệp chủ động đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn của từng thị trường để nâng cao hiệu quả khai thác các hiệp định.

Cùng với đó, doanh nghiệp được khuyến khích đa dạng hóa thị trường, tìm kiếm các thị trường ngách, thị trường mới giàu tiềm năng tại Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, qua đó giảm rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Chi Phạm