Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

“Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất”

(Baothanhhoa.vn) - Cách đây tròn 63 năm (ngày 22/9/1962), tại hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt”.

Cách đây tròn 63 năm (ngày 22/9/1962), tại hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt”.

Những lời căn dặn ấy, thêm một lần cho thấy tình cảm đặc biệt và sự quan tâm chăm sóc, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thế hệ trẻ. Thực hiện di nguyện của Người, lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam đã xung kích tiến bước phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân bằng những phong trào thiết thực như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ chung tay XDNTM”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Sinh viên 5 tốt”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên xung phong”... Không chỉ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, khám chữa bệnh, dạy học, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, bảo đảm an ninh trật tự... cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, hàng triệu đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện không quản khó khăn, gian khổ để tiến công vào các “mặt trận” mới trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh. Thanh niên trí thức tiến bước làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thanh niên công nhân cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và khơi dậy khát vọng phát triển. Thanh niên “nông dân thế hệ mới” dám nghĩ, dám làm, mang đến những giải pháp sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững. Càng ở những nơi khó khăn, gian khổ, càng có nhiều sự cống hiến, hy sinh của thanh niên lực lượng vũ trang. Đó còn là lực lượng vận động viên, nghệ sĩ... trên các “đấu trường” đòi hỏi sự nỗ lực rèn luyện không ngừng, đối mặt và vượt qua các giới hạn để chiếm lĩnh đỉnh vinh quang, từ đó lan tỏa hình ảnh một Việt Nam kiên cường.

Nhiều mũi đột phá đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ chiến lược... đang đặt ra cho thanh niên những nhiệm vụ mới với thế mạnh riêng thuộc về thanh niên. Điều này trước hết đặt ra yêu cầu mới cho tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên cần đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, tránh “rập khuôn”, “lối mòn”, "một chiều”. Công tác tiếp cận, tập hợp, đồng hành cần phù hợp với đặc điểm tâm lý và các nhu cầu thiết thân của thanh niên. Các phong trào cách mạng của thanh niên tiếp tục bám sát các chủ trương chiến lược của Đảng về phòng, chống lãng phí, chuyển đổi số, chống ô nhiễm môi trường, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Và, như Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: “Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, bền lòng, quyết tâm, đồng tâm, việc đáng làm phải quyết làm bằng được, ưu tiên hành động, nói ít làm nhiều, năng động, quyết đoán, nắm bắt và tranh thủ thời cơ, tuyệt đối không kiêu ngạo, tự mãn”.

Nguyên Phong

