Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức. Người khẳng định: “Đạo đức là gốc của người cách mạng”. Với Bác, đó không chỉ là nền tảng nhân cách, mà còn là sức mạnh để Đảng ta trường tồn, để sự nghiệp cách mạng giành thắng lợi. Xây dựng Đảng về đạo đức chính là xây dựng Đảng từ gốc, để "Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh, là danh dự và lương tâm của dân tộc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Có tài mà không có đức thì vô dụng, có đức mà thiếu tài thì khó thành công. Đạo đức và tài năng phải song hành, trong đó đạo đức giữ vai trò quyết định. Đạo đức của Đảng thể hiện ở nhân cách, phong cách của mỗi đảng viên; mỗi cán bộ chính là “tấm gương sống” phản chiếu diện mạo đạo đức của Đảng trước Nhân dân. Vì vậy, xây dựng Đảng về đạo đức là quá trình thường xuyên, gắn liền với rèn luyện, tu dưỡng của từng cán bộ, đảng viên.

Trong nhiều bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát các chuẩn mực đạo đức cách mạng qua những giá trị nền tảng, đó là: Với Tổ quốc và Nhân dân phải trung thành, hiếu nghĩa. Với bản thân phải cần, kiệm, liêm, chính. Với công việc phải chí công vô tư. Với đồng chí, đồng bào phải nhân ái, yêu thương. Với nhân loại phải có tinh thần quốc tế trong sáng. Đó là những giá trị trường tồn, định hướng cho cán bộ, đảng viên rèn luyện nhân cách, góp phần xây dựng lớp người cách mạng “vừa hồng, vừa chuyên”.

Ngày nay, đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều vấn đề đạo đức mới nảy sinh, tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên. Vì thế, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: việc nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình mới, gắn với truyền thống văn hóa dân tộc. Theo đó, một số chuẩn mực cơ bản cần tập trung là: Trung với Đảng, hiếu với dân. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Tiên phong, gương mẫu, tự soi, tự sửa. Tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo.

Những chuẩn mực này ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, đồng thời phù hợp với yêu cầu nêu gương trong bối cảnh mới.

Đối với Thanh Hóa - một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đang trên đà phát triển mạnh mẽ với khát vọng vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung bộ - việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa đặc biệt. Chỉ khi đội ngũ cán bộ thật sự gương mẫu về đạo đức, trong sáng về lối sống thì mới khơi dậy được niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức vẫn cần được đẩy mạnh, trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ gìn, phát huy và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng chính là chìa khóa để nâng cao sức mạnh nội sinh của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, lấy đó làm kim chỉ nam trong công việc và cuộc sống. Chỉ khi từng người biết tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, thì Đảng ta mới thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo dân tộc vượt qua mọi thử thách, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập.

Gia Bảo