Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, những tác động đa chiều về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đã và đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt trên không gian mạng, với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trước tình hình đó, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn, là trách nhiệm chính trị của mỗi tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên và của toàn thể Nhân dân. Nhìn lại thực tế, có thể thấy cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa bao giờ dễ dàng, nó không chỉ diễn ra trong lĩnh vực lý luận chính trị mà còn trong từng suy nghĩ, hành động của mỗi người. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, các luận điệu sai trái, thù địch của thế lực thù địch, thông tin xấu độc len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống qua mạng xã hội, qua những trang tin giả mạo, những bình luận có chủ ý bóp méo sự thật, nhằm từng bước làm suy yếu niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trước thực tiễn ấy, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - coi đây là “gốc rễ” của công tác tư tưởng, là “thành lũy” đầu tiên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cụ thể như Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 27/11/2017 và Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)...

Ở nhiều chi bộ cơ sở, những buổi sinh hoạt định kỳ không còn là hình thức báo cáo công việc, mà trở thành diễn đàn dân chủ, nơi đảng viên được trao đổi, thảo luận, phản biện, góp ý cho những vấn đề thiết thực của đời sống. Nhiều cấp ủy cơ sở đã chủ động đổi mới cách thức sinh hoạt, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó giúp đảng viên thấm nhuần lý tưởng, củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng sức “đề kháng” trước những thông tin sai trái.

Điển hình như Đảng bộ phường Hạc Thành đã đưa nội dung “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” vào nghị quyết hàng năm, coi đó là tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo của cấp ủy. Tại xã Quan Sơn, các chi bộ cũng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, kết hợp giữa lý luận chính trị với thực tiễn phát triển của địa phương, giúp đảng viên “hiểu đúng - làm đúng”, tránh mơ hồ, dao động trước thông tin sai trái...

Bên cạnh việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, Thanh Hóa còn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ cơ sở. Đáng chú ý, Thanh Hóa đã thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng chuyên trách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, với hàng trăm cộng tác viên nòng cốt. Lực lượng này thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video, infographic phản ánh trung thực, kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời chủ động “bắt mạch” những vấn đề nóng, phát hiện và xử lý thông tin xuyên tạc từ sớm, từ xa...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh chống lại cái sai, cái chưa đúng, mà sâu xa hơn là củng cố niềm tin vào cái đúng, lan tỏa điều tốt đẹp, vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết phải là người “tự bảo vệ mình” bằng tri thức, bằng bản lĩnh chính trị, bằng tinh thần gương mẫu trong lời nói và hành động.

Gia Bảo