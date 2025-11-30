Ý Đảng hòa cùng lòng dân

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, định hướng tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi vào dự thảo các văn kiện lần này không chỉ thể hiện sự dân chủ, truyền thống đoàn kết của Đảng, mà còn mở ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội. Mỗi ý kiến của Nhân dân gửi tới Đảng là sự khẳng định trách nhiệm công dân, niềm tin và kỳ vọng vào tương lai đất nước.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV được Trung ương khóa XIII công bố lấy ý kiến bằng nhiều phương thức đổi mới, trong đó có việc thu nhận ý kiến qua ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến đáng ghi nhận trong cải cách phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ số, bảo đảm thuận tiện, minh bạch và gia tăng tương tác giữa Đảng với Nhân dân. Cách làm mới này không chỉ mở rộng kênh đóng góp ý kiến, mà còn thể hiện rõ cam kết của Đảng trong việc thực hiện dân chủ thực chất.

Không chỉ thay đổi về cách thức tiếp thu ý kiến, dự thảo lần này còn thể hiện nhiều điểm mới quan trọng về nội dung. Đó là khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, ý chí tự lực tự cường, là việc rút gọn, tích hợp các báo cáo, bổ sung, hoàn thiện thêm lý luận về đường lối đổi mới; coi hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu tối thượng và lượng hóa các mục tiêu phát triển bằng hệ thống chỉ tiêu cụ thể, khả thi. Mỗi nội dung mới đều thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, đồng thời phản ánh hơi thở của thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Hàng triệu ý kiến trên cả nước, từ các đồng chí lão thành cách mạng, nhà quản lý, doanh nhân đến nông dân, công nhân, trí thức đã bày tỏ sự đồng thuận với những định hướng lớn trong dự thảo. Điều đáng quý là mỗi góp ý không chỉ là “đóng góp với Đảng” mà còn là trách nhiệm với tương lai của chính mình, của con cháu mai sau. Đó là sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa Đảng và Nhân dân, qua đó tạo nên yếu tố sức mạnh của chế độ.

Tại Thanh Hóa, việc góp ý cho dự thảo văn kiện được triển khai bài bản, rộng khắp. Theo thống kê, tính đến ngày 15/11/2025, toàn tỉnh đã có 60.882 ý kiến góp ý trực tiếp tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học. Ngoài ra, việc triển khai tính năng góp ý dự thảo văn kiện đại hội trên ứng dụng VNeID đã tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia. Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và người dân sử dụng VNeID để gửi ý kiến. Nhờ cách làm sáng tạo này, đến hết ngày 15/11/2025 Thanh Hóa đã có 82.702 ý kiến góp ý qua ứng dụng. Những con số ấy cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ miền núi xa xôi đến các xã, phường ven biển, từng ý kiến của người dân đều thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và mong muốn đóng góp những sáng kiến thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương. Đây chính là minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ thực chất “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Có thể khẳng định, việc góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thể hiện trách nhiệm chính trị của mình và là minh chứng cho bản chất cách mạng, khoa học và dân chủ của Đảng ta. Khi ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, khi văn kiện trở thành kết tinh của hàng triệu trái tim và khối óc, thì đó chính là sức mạnh để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, phồn vinh và hạnh phúc hơn.

Trong bối cảnh mới, sự đồng thuận xã hội là nhân tố quyết định thành công; những ý kiến đóng góp tâm huyết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa cũng như cả nước đang góp phần làm nên một đại hội dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, mở ra tương lai tươi sáng cho đất nước.

Gia Bảo