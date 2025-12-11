Kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 11/12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác PCTNLPTC tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, đột phá, có bước tiến mới cả ở trung ương và địa phương, để lại dấu ấn tốt, tạo sự lan tỏa cao, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Điểm mới, đột phá trong công tác PCTNLPTC đó là có bước phát triển mới về nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, mở rộng phạm vi, gắn PCTN với phòng, chống tiêu cực, gắn PCTNTC với phòng, chống lãng phí, đưa công tác PCTNLPTC bước sang giai đoạn mới, bao phủ toàn diện, ngăn ngừa từ gốc rễ của tham nhũng.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành quyết liệt, đồng bộ giữa thi hành kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự; làm nghiêm từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất nghiêm minh và nhân văn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Nhiều vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, xử lý, đi sâu làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt, sự cấu kết, móc ngoặc, “lợi ích nhóm”; điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn; thực hiện nhiều cơ chế mới, mạnh mẽ để thu hồi tối đa tài sản tham nhũng.

Công tác cán bộ để PCTNLPTC được đặc biệt chú trọng; người đứng đầu bị ràng buộc trách nhiệm chặt chẽ, thực chất hơn; thực hiện quyết liệt chủ trương khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm, từ chức, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín thấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cũng tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật lớn nhất từ trước đến nay; đồng thời thường xuyên tiến hành rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập của pháp luật là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm rõ và xử lý trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu, ban hành chính sách, pháp luật.

Công tác phòng, chống lãng phí được đẩy mạnh, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, chuyển động mới trong toàn xã hội; trọng tâm là rà soát, xử lý, sớm đưa vào khai thác, sử dụng các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả đạt được trong công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đề nghị xác định rõ trách nhiệm, có kế hoạch, biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, không để nhắc lại và tuyệt đối không được để tái diễn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư chỉ rõ 3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá trong thời gian tới.

Ba yêu cầu là PCTNLPTC phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển đất nước.

Đấu tranh PCTNLPTC phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không để sợ sai, sợ trách nhiệm cản trở sự phát triển.

Phải chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, là trọng tâm, phát huy vai trò, tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và sự giám sát của Nhân dân. Đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, từ chi bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để tái diễn các sai phạm cũ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đối với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để không thể tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phòng ngừa phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong mọi lĩnh vực. Xóa bỏ triệt để cơ chế xin - cho, bịt kín những kẽ hở, không để lợi ích nhóm cài cắm, thao túng trong các cơ chế, chính sách, quy hoạch, các văn bản pháp luật. Phải đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán theo hướng chủ động phòng ngừa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Siết chặt các quy định phòng ngừa lãng phí, khơi dậy tư duy hạch toán kinh tế trong sử dụng các nguồn lực Nhà nước, chấm dứt đầu tư dàn trải kéo dài, kém hiệu quả, sớm giải quyết dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài...

Kiên trì tuyên truyền, giáo dục và thực hành văn hóa liêm chính, thúc đẩy các điều kiện đảm bảo cán bộ, đảng viên không cần, không muốn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sớm cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, chính sách nhà ở để đảm bảo cuộc sống, để cán bộ, đảng viên không cần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiên quyết ngăn chặn, không để hình thành nhóm lợi ích, sự cấu kết, móc nối giữa quan chức, doanh nhân và tội phạm để trục lợi...

Quốc Hương