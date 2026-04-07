Thanh Hóa triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2026 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Trong Tháng hành động, tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Ngày 7/4, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh, với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Theo kế hoạch, Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2026, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Trong thời gian này, các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tập trung phổ biến kiến thức, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm, biểu dương các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Cùng với đó, tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Dự kiến, lễ phát động cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào sáng 17/4/2026 tại xã Nga Sơn với sự tham gia của khoảng 300-400 đại biểu, đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

Tô Hà