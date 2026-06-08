Mùa hè ở thư viện

“Mỗi khi có thời gian rảnh, đặc biệt là vào dịp hè, em thường lên thư viện để tự học”. Chia sẻ của em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 11V1, Trường THPT chuyên Lam Sơn, đã gợi ý cho tôi tìm đến Thư viện tỉnh vào những ngày đầu tháng 6 và cảm nhận rõ sức hút của một không gian học tập, đọc sách đang ngày càng được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Học sinh, sinh viên tập trung ôn luyện tại phòng đọc thư viện.

Bước chân vào thư viện, điều khiến tôi ấn tượng chính là không khí học tập nghiêm túc, quy củ. Giữa cái nắng oi ả của ngày hè, không gian bên trong phòng đọc mát rượi. Dù có thời điểm tập trung hàng trăm học sinh nhưng bầu không khí nơi đây vẫn rất yên tĩnh.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 4 đến tháng 5/2026 của Phòng Phục vụ Bạn đọc, nhờ duy trì mở cửa phục vụ đầy đủ cả 7 ngày trong tuần nên thư viện đã đón tiếp 1.614 lượt bạn đọc tại chỗ và phục vụ hơn 2.348 lượt sách, báo các loại. Không chỉ dừng lại ở không gian truyền thống, các hoạt động tương tác, truyền thông trên website và các nền tảng mạng xã hội của đơn vị cũng đạt 1.000 lượt tiếp cận.

Để đạt được những kết quả này, ngay từ giai đoạn đầu hè, Phòng Phục vụ Bạn đọc đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn thiết thực. Đơn vị đã chủ động phối hợp tổ chức không gian trưng bày, triển lãm sách nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng video giới thiệu sách với chủ đề “Suốt đời học Bác” thu hút đông đảo lượt xem và chia sẻ. Công tác chuyên môn kiểm kê, sắp xếp và chỉnh lý tài liệu tại kho tra cứu được thực hiện một cách khoa học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho độc giả đến khai thác thông tin.

Bước sang tháng 6, khi học sinh chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu tìm kiếm một không gian vừa học, vừa chơi, vừa an toàn cho trẻ trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Trong bối cảnh đó, Thư viện tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp giúp nơi đây trở thành điểm đến học tập, đọc sách và sinh hoạt bổ ích được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Loan ở phường Đông Quang chia sẻ: “5 năm trở lại đây, mùa hè nào tôi cũng làm thẻ và đưa các con lên thư viện để đọc sách, học bài. Với độ tuổi chênh lệch của ba đứa trẻ, ban đầu tôi rất lo lắng không biết không gian thư viện có đáp ứng được hết hay không. Thế nhưng, Thư viện tỉnh đã bố trí các khu vực hợp lý và có những chương trình phù hợp cho từng độ tuổi. Cháu nhỏ học lớp 1 thì mê mẩn với truyện tranh, các trò chơi phát triển tư duy ở phòng thiếu nhi; cháu thứ hai tìm đọc các sách khoa học, lịch sử; còn cháu lớn thì có không gian yên tĩnh để tập trung ôn thi”.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút ngày càng đông bạn đọc, đặc biệt là đối tượng thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè 2026, Thư viện tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức tốt công tác phục vụ tại chỗ kết hợp tăng cường cho mượn sách về nhà. Xây dựng, làm mới các tủ sách theo chuyên đề phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và sở thích của học sinh. Song song với đó, công tác phối hợp, đón tiếp các trường học trên địa bàn tỉnh đến tham quan, tổ chức hoạt động trải nghiệm đọc sách tương tác cũng được đẩy mạnh, biến thư viện thành một trung tâm kết nối giữa giáo dục nhà trường và giáo dục thực tế.

Trong những ngày đầu tháng 6 này, đơn vị đã tổ chức hoạt động trải nghiệm thiếu nhi cuối tuần với chủ đề “Hè vui - Đọc sách 2026”, định kỳ vào sáng thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 5/6, kéo dài hết tháng 8/2026, với 13 chủ đề hoàn toàn khác nhau là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc đọc sách tự chọn và các hoạt động tương tác trực quan.

Nói về bước chuyển mình mạnh mẽ này, bà Thiều Thị Nghĩa, Trưởng Phòng Phục vụ Bạn đọc, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa, cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi khi triển khai chủ đề “Hè vui - Đọc sách 2026” là quyết tâm phá vỡ giới hạn của một không gian mượn trả tài liệu truyền thống, hướng tới xây dựng một môi trường mở hoàn toàn, nơi sách đóng vai trò là nền tảng cốt lõi và các hoạt động bổ trợ như vẽ tranh, chơi cờ, học kỹ năng sống, giao lưu văn nghệ chính là công cụ đắc lực để kích thích tư duy, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của trẻ. Bên cạnh đó, việc tổ chức khen thưởng và vinh danh những bạn đọc tích cực xuất sắc nhất sau mỗi tuần chính là đòn bẩy tâm lý, tạo động lực giúp các em duy trì thói quen đọc sách một cách tự giác”.

Có thể thấy, thông qua việc cung cấp không gian học tập cùng chuỗi hoạt động thực tế, sinh động diễn ra định kỳ, Thư viện tỉnh đang khẳng định vai trò, vị thế của mình trong công tác phát triển văn hóa đọc và giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Những đổi mới từ tư duy quản lý đến phương thức tiếp cận độc giả đã biến nơi đây thành môi trường văn hóa, giải quyết mong muốn của xã hội về một không gian giải trí tinh thần chất lượng cao.

Bài và ảnh: Minh Quyên