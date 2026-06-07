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Tuyển sinh đợt 2 “Học kỳ trong Quân đội" tại Thanh Hóa

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(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo sân chơi bổ ích để các em học sinh được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn trong dịp hè 2026, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sư đoàn 341, Quân khu 4 tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội".

Tuyển sinh đợt 2 “Học kỳ trong Quân đội" tại Thanh Hóa

Nhằm tạo sân chơi bổ ích để các em học sinh được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn trong dịp hè 2026, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sư đoàn 341, Quân khu 4 tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội".

Tuyển sinh đợt 2 “Học kỳ trong Quân đội tại Thanh Hóa

Các em học sinh Thanh Hóa tham gia chương trình “Học kỳ trong Quân đội”

Chương trình có nhiều nội dung bổ ích, hấp dẫn như: Trải nghiệm kỷ luật thép, bản lĩnh, tự tin, tự lập của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn; quản lý cảm xúc, giải quyết vấn đề; quản lý thời gian, làm việc nhóm; hướng dẫn các em sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn hiệu quả; đề cao giá trị gia đình, ý thức trách nhiệm với bản thân và những người thân yêu; chia sẻ yêu thương...

Tuyển sinh đợt 2 “Học kỳ trong Quân đội tại Thanh Hóa

Các “chiến sĩ nhí” tham gia hoạt động hội nhóm trong chương trình.

Bên cạnh đó là các hoạt động teambuilding, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, dân vũ, lửa trại, dã ngoại... tạo không khí vui vẻ và nâng cao sức khỏe cho “chiến sĩ nhí”.

Đợt 1 của chương trình được tổ chức từ ngày 13/6/2026 đến ngày 22/6/2026.

Từ nay đến trước ngày 10/6/2026, Ban Tổ chức tiếp nhận đăng ký đợt 2 dành cho các đối tượng là thanh thiếu nhi từ 9 - 16 tuổi.

Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 23/6 đến 2/7/2026.

Địa điểm tại Trung đoàn 266 (Sư đoàn 341), phường Đào Duy Từ và Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tuyển sinh đợt 2 “Học kỳ trong Quân đội tại Thanh Hóa

NM

Từ khóa:

#Thanh hóa #Quân đội nhân dân Việt Nam #Học kỳ trong quân đội #phường Đào Duy Từ #Phường Sầm Sơn #Thiếu nhi #Chương trình #Trải nghiệm #Sư đoàn 341 #Tuyển sinh

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